El festival internacional de cine de Santiago será por primera vez digital

En la imagen, el director artístico del Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic), Carlos Nuñez. EFE/Mario Ruiz/Archivo

Santiago de Chile, 19 may (EFE).- El Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic) realizará por primera en sus 15 años de historia una edición 100 % digital debido a las restricciones de contacto y cercanía entre personas para prevenir el contagio de la COVID-19, informaron este martes los productores del evento.

Al contrario de lo que es habitual, los amantes de la gran pantalla no irán esta vez a los cines para disfrutar de las películas, sino que las producciones llegarán a sus casas en versión digital, indicó Carlos Núñez, Director Artístico de Sanfic, informó la organización a través de un comunicado.

La Fundación Corpartes, encargada de la producción del festival, señaló que la decisión reside en mantener las fechas habituales del festival (entre el 16 y 23 de agosto) y aprovechar para "seguir conectados" con el público a través de las artes y la cultura en momentos de pandemia.

"Hemos buscado seguir realizando uno de los festivales de cine más relevantes de Latinoamérica, como lo es Sanfic, lo que significará también la posibilidad de promover y exhibir las producciones audiovisuales más recientes que no han podido estrenarse en salas debido a la crisis", dijo Francisca Lorenzano, directora ejecutiva de Fundación Corpartes.

Este novedoso formato, que ya se utilizó en otros festivales cinematográficos como Visions du Réel en Suiza, permitirá ampliar a todo el país la posibilidad de disfrutar de las películas que se proyecten a través de la plataforma digital, que será de acceso gratuito.

El Sanfic, que desde su inicio en 2005 ha exhibido más de 1.500 cintas y congregado a más de 273.000 espectadores frente a la gran pantalla, se adaptará este año a las televisiones de sus seguidores para que puedan disfrutar sin tener que salir de casa.

Desde la dirección del festival aseguraron que en la versión no presencial se trabaja para que sea una edición "con una programación especial de calidad, con muchas novedades y diversa", señaló Núñez.

Sí tuvo que posponerse el apartado Sanfic Industria, que usualmente es un espacio de formación y fomento del sector audiovisual chileno e iberoamericano y que tendrá que esperar hasta final de año a la espera de cómo se desarrolla la crisis sanitaria del coronavirus.

En ese sentido, actualmente Chile registra 49.579 contagios y 509 fallecimientos por el SARS-CoV-2, con el país en estado de excepción por catástrofe, las fronteras cerradas, toque de queda nocturno y cuarentenas selectivas en diversas ciudades del país austral, entre ellas en Santiago, con más de 7 millones de personas confinadas en sus domicilios.