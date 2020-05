El caso del City, centro de atención de las audiencias en los próximos dos meses

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola y sus ayudantes en el Bernabeu. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Madrid, 19 may (EFE).- El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) ha fijado la audiencia de la apelación del Manchester City contra la sanción impuesta por la UEFA de excluirle de las competiciones internacionales europeas durante las dos próximas temporadas para los días 8, 9 y 10 de junio.

El alto tribunal deportivo ha hecho públicas este martes las audiencias previstas hasta finales de agosto, buena parte de las cuales serán por videoconferencia ante las restricciones impuestas por las autoridades de los distintos países para viajar por la pandemia de la COVID-19, aunque no especifica cuales.

El club inglés apeló la sanción impuesta por la UEFA de dos años sin jugar, así como le impuso una multa de 30 millones de euros, por incumplir el juego limpio financiero marcado por el organismo continental.

La relación de audiencias publicada comienza el 25 de mayo, con dos en las que estará implicada la SD Huesca por el caso del jugador sueco nacionalizado iraní Saman Ghoddos, que en su día se negó a incorporarse al equipo y recaló en el Amiens francés, pese a haber llegado el club aragonés a un acuerdo con su conjunto de origen, el Ostersunds sueco, y con el jugador, que pasó el reconocimiento médico y firmó el contrato y la ficha federativa.

Acaba la lista del TAS con el caso del exdirigente brasileño Ricardo Terra Teixeira y la FIFA, fijado para el 24 de agosto.

Audiencias más destacadas:

25 Mayo Saman Ghoddos v. SD Huesca/Östersunds/Amiens/FIFA

Östersunds v. SD Huesca/FIFA/Saman Ghoddos/Amiens

29 Mayo Wydad Athletic Club v. Confederación Africana de Fútbol (CAF)/Espérance Túnez

8, 9, 10 Junio Manchester City FC v. UEFA

11 Junio Club Deportivo Leonel Álvarez c. Federación Colombiana de Fútbo/Club Atlético Nacional

15 Junio Club Atlético Independiente c. FIFA/Club América de Cali

16 Junio Club Sport Emelec c. Liga Profesional de Fútbol del Ecuador

22 Junio Coritiba FC v. FIFA

24 Junio Sociedade Esportiva Palmeiras v. FC Dnipro

Egidio De Araujo Pereira Junior v. FC Dnipro

26 Junio The Football Association v. FIFA

8 Julio Tianjin Tianhai FC v. Paulo Manuel Carvalho Sousa

Paulo Manuel Carvalho Sousa v. Tianjin Tianhai FC

Tianjin Tianhai FC v. Ignacio Torreño Jarabo

Ignacio Torreño Jarabo v. Tianjin Tianhai FC

Tianjin Tianhai FC v. Manuel Julio Cordeiro da Silva Pererira

Manuel Julio Cordeiro da Silva Pererira v. Tianjin Tianhai FC

Tianjin Tianhai FC v. Victor Manuel Sanchez Llado

Victor Manuel Sanchez Llado v. Tianjin Tianhai FC

Tianjin Tianhai FC v. Francisco Javier Ruiz Bonilla

20 Julio Osmanlispor FK v. Patrick Cabral Lalau/Clube Atletico Mineiro

19 Agosto Deportivo Maldonado v. Thiago Heleno Henrique Ferreira/Clube Atlético Paranaense

Thiago Heleno Henrique Ferreira v. Deportivo Maldonado SAD

Clube Atlético Paranaense v. Deportivo Maldonado SAD

24 Agosto Ricardo Terra Teixeira v. FIFA