Coutinho vuelve a entrenar en solitario en el Bayern

EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS/Archivo

Berlín, 19 may (EFE).- El brasileño Philipe Coutinho ha vuelto a entrenar en solitario en la ciudad deportiva del Bayern tras recuperarse de una lesión que sufrió al volver a los entrenamientos a mediados de abril.

Coutinho había sido operado del tobillo derecho y aunque el entrenador Hansi Flick había expresado su esperanza de poder contar con él en los últimos partidos de la Bundesliga también se barajó la posibilidad de que la temporada hubiese terminado para el brasileño.

Coutinho está en el Bayern cedido por el Barcelona y el club bávaro tiene una opción de compra por 120 millones de euros que se considera poco probable que ejecute.

No obstante, en los últimos días ha circulado el rumor de que el Bayern buscará la posibilidad de prolongar la cesión que termina el 30 de junio.

Esto último tendría que ver en parte con el hecho de que los planes de la UEFA contemplan reiniciar la Liga de Campeones después de junio.

Coutinho ha tenido algunos buenos partidos en el Bayern pero no hay podido convertirse en titular indiscutible lo que hace más que dudoso que el Bayern desembolse por él más de 20 millones de euros.