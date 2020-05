Cancelados los torneos clasificatorios para el Abierto de EEUU

Los numerosos torneos clasificatorios para el Abierto de Estados Unidos de golf han quedado cancelados debido a la pandemia de la COVID-19, según ha comunicado la organización (USGA), por lo que tan solo jugarán los que consigan exenciones. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Redacción deportes, 19 may (EFE).- Los numerosos torneos clasificatorios para el Abierto de Estados Unidos de golf han quedado cancelados debido a la pandemia de la COVID-19, según ha comunicado la organización (USGA), por lo que tan solo jugarán los que consigan exenciones.

La 120 edición de uno de los torneos del Grand Slam del golf mundial se disputará, tras el correspondiente aplazamiento por el coronavirus, entre el 17 y el 20 de septiembre en el Winged Foot Golf Club, en Mamaroneck, Nueva York.

"Como pueden imaginar, es una decisión increíblemente difícil, ya que la calificación es la piedra angular de los campeonatos de la USGA", afirmó John Bodenhamer, director gerente sénior de los campeonatos de la USGA. "Nos enorgullece el hecho de que muchos miles suelen ingresar para perseguir su sueño de clasificarse para el Abierto de Estados Unidos y lamentamos profundamente que no tengan esa oportunidad este año, pero este es el mejor camino para llevar a cabo el US Open en 2020 ", apuntó-

En total estaban programados 108 clasificatorios locales, cada uno de más de 18 hoyos, en 45 estados y uno en Canadá, a los que les seguirían doce clasificatorios finales a fines de mayo y principios de junio. Nueve de esos tendrían lugar en Estados Unidos, con otros tres adicionales en Inglaterra, Japón y Canadá.

Desde 2012, la USGA recuerda ha superado anualmente la marca de 9.000 inscritos, con un récord de 10.127 aceptados para la edición de 2014, que se disputó en Pinehurst Resort & Country Club.

La calificación se introdujo para el Abierto de EE. UU. en 1924 ante el incremento del interés por participar. En 1959, la USGA instituyó el proceso de calificación en dos etapas. Ken Venturi (1964) y Orville Moody (1969).

La USGA informa de que en el momento del aplazamiento 50 jugadores habían obtenido exenciones para disputar el torneo y que en las próximas semanas ofrecerá más detalles sobre las categorías de exención ampliadas.

Por otro lado, también señaló que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre si se tendrá que jugar a puerta cerrada o podrá acceder público a presenciar el torneo.