Brasil tiene 5,1 millones de residencias en favelas, vulnerables al COVID-19

En la imagen se registró a un grupo de residentes de la favela de Mandela, en la zona norte de Río de Janeiro (Brasil), a la esperar de alimentos y ayudas, durante la actual pandemia por el COVID-19. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Río de Janeiro, 19 may (EFE).- Brasil tiene 5,1 millones de residencias en favelas y otras barriadas periféricas que, por sus condiciones de pobreza, de alta densidad poblacional y de carencia de servicios públicos, son totalmente vulnerables al avance del coronavirus.

El 7,8 % del total de las residencias brasileñas está ubicado en las 13.151 barriadas irregulares esparcidas por 734 de las 5.570 ciudades del país, según un estudio divulgado este martes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

El número de viviendas en aglomerados subnormales, como son definidas las favelas, fue calculado por el IBGE como parte de un estudio realizado en 2019 para facilitar el Censo que estaba previsto para este año y que fue aplazado para 2021 precisamente por la grave situación sanitaria provocada por el COVID-19.

"Anticipamos la divulgación de estos datos para mostrar cuál es la situación de los aglomerados subnormales en los municipios, ya que en estas localidades la población tiene mayor susceptibilidad a contraer la enfermedad por la gran densidad poblacional", explicó el coordinador del estudio, Maikon Novaes.

La vulnerabilidad de las favelas, en las que es difícil el distanciamiento social, ha ayudado a convertir a Brasil en el tercer país con mayor número de contagiados de COVID-19 (254.220 casos), el sexto con más muertes (16.792) y el epicentro de la pandemia en América Latina.

De acuerdo con el informe del organismo estatal, la alta densidad de población en las favelas, en que varias personas comparten una misma residencia, dificulta el distanciamiento social o hasta el aislamiento de personas contagiadas.

"Son áreas de habitación y saneamiento precarios, lo que dificulta el aislamiento social y, debido a su alta densidad poblacional, facilita la diseminación del COVID-19", explicó Novaes.

El estudio mostró que las dos ciudades con mayor número de casos y muertes por COVID-19 en Brasil, Sao Paulo y Río de Janeiro, son precisamente las que tienen más residencias en favelas.

Sao Paulo cuenta con 529.000 viviendas subnormales, el 12,9 % del total de residencias de la ciudad, y Río de Janeiro con 453.571, el 19,3 % del total.

La mayor favela de Brasil es Rocinha, en la zona sur de Río de Janeiro y que cuenta con 25.742 residencias. Esta barriada pobre ya suma 40 muertes en 98 casos confirmados de coronavirus.

En Sao Paulo la mayor favela es Paraisópolis, con 19.262 viviendas y cuyos propios habitantes, sin ayuda oficial, contrataron una ambulancia y un equipo médico para suplir la ausencia del servicio sanitario público.

La capital regional con mayor proporción de residencias en favelas (53 %) es Manaos, la mayor ciudad de la Amazonía y que registra el mayor número de muertes por COVID-19 por cada 100.000 habitantes en Brasil. Manaos contabiliza 920 muertes y 10.000 contagios.

El estudio del IBGE mostró, sin embargo, que dos terceras partes de todas las residencias en favelas en Brasil (64,93 %) están ubicadas a menos de dos kilómetros de un hospital público y que la gran mayoría (79,53 %) cuenta con un puesto básico de salud a menos de un kilómetro de distancia.

De las 13.151 favelas del país, tan sólo 827 (6,29 %) están ubicadas a más de cinco kilómetros de puestos de salud.

"La gran mayoría tiene puestos de salud cercanos. El problema no es la distancia sino la estructura que tienen esas unidades, muchas de las cuales sin capacidad para internar a un enfermo", afirmó el coordinador de Geografía y Medio Ambiente del IBGE, Clausio Stenner.

Para el IBGE, las residencias en aglomerados subnormales son las que sus ocupantes no poseen título de propiedad; carecen de todos o algunos servicios públicos como acueducto, alcantarillado, luz y recolección de basuras; fueron construidas en áreas con restricciones para la ocupación del suelo y tienen un patrón urbanístico irregular.