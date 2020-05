Beyoncé, JLo y Brad Pitt se suman a las graduaciones "online" de EE.UU.

La cantante estadounidense Jennifer López. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 19 may (EFE).- Beyoncé, Jennifer López y Taylor Swift se sumarán a Lady Gaga, Maluma y Camila Cabello en la ceremonia de graduación que YouTube emitirá el 6 de junio como un homenaje a los estudiantes estadounidenses que no podrán celebrar su fin de estudios por el coronavirus.

El evento "Dear Class of 2020" (Querida clase de 2020) continúa la tendencia de otras plataformas y centros académicos de organizar graduaciones digitales para sus alumnos como la celebrada esta semana por la Universidad de Missouri, que ha contado con un discurso de Brad Pitt.

Con la intención de homenajear a aquellos estudiantes cuyo final de la etapa universitaria se ha alterado por la pandemia, el expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa, Michelle, darán un discurso en el evento que se emitirá en abierto como ceremonia de graduación alternativa.

En este celebración ya están confirmadas intervenciones de Demi Lovato, Janelle Monáe y Billy Porter, entre otros.

Además, Lady Gaga y la banda de k-pop BTS difundirán sus mensajes con los alumnos y actuarán junto a Maluma, Camila Cannela, Alicia Keys, Lizzo, Camila Cabello, Chloe x Halle, CNCO, Doja Cat y Megan Thee Stallion.

También intervendrán la activista por los derechos humanos Malala Yousafzai, el exsecretario de Defensa de EE.UU. Robert M. Gates, la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice y los repartos de las series "Euphoria” y “Riverdale".

Bill y Melinda Gates han confirmado su participación, así como el dirigente de Google, Sundar Pichai,.

Los Obama y otros invitados ya celebraron otro evento similar la semana pasada, aunque de menor envergadura y en el que participaron las estrellas latinas Selena Gómez, Bad Bunny, Cadi B, Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Por su parte, el actor Brad Pitt se convirtió en el invitado estrella de la ceremonia de graduación digital que ofreció la Universidad de Missouri a sus estudiantes.

Pitt, que es de ese estado, pidió a los graduados que "pensaran en grande" y reconoció que "debe ser muy extraño hacer algo así en estos tiempos difíciles".

"Pero los estamos apoyando", aseguró el actor, quien participó después de que una profesora de la institución pidiera su presencia en un tuit viral.