Artistas polacos llaman al boicot de la radio pública tras presunta censura

El ministro polaco de Cultura, el conservador Piotr Glinski. EFE/EPA/RADEK PIETRUSZKA/Archivo

19 may (EFE).- Varios artistas polacos se sumaron en los últimos días a las llamadas al boicot contra una emisora de la radio pública después de que ésta hiciera desaparecer su ránking semanal de las canciones más escuchadas, encabezado por un tema crítico con el líder del partido gobernante.

De acuerdo con medios polacos, tanto la vocalista y compositora Kasia Nosowska como la estrella pop Dawid Podsiadlo anunciaron que prohibirían que la emisora volviera a emitir sus temas, mientras que el sello discográfico Mystic Production informó de que suspendía la cooperación con "Trojka".

"Si la política es más importante que la música, si la canción trae de vuelta las peores prácticas comunistas que sólo conozco de libros e historias, creo que mis canciones no deberían emitirse hasta que la libertad de expresión vuelva a las ondas," escribió Podsiadlo en su cuenta de Facebook.

El tema de la discordia, del rockero Kazik Staszewski, se titula "Tu dolor vale más que el mío", y critica al exprimer ministro y líder del partido gobernante, el conservador Jaroslaw Kaczynski, por visitar un cementerio el pasado Domingo de Ramos, cuando los ciudadanos lo tenían prohibido a causa de la pandemia.

La canción se convirtió en la más votada por los oyentes del programa "Lista de Hits" el pasado viernes, pero el ránking fue eliminado poco después de la página web de la emisora, un hecho denunciado como censura por el presentador, que presentó su renuncia inmediata en señal de protesta junto con otros tres periodistas de la emisora.

Los responsables de la radio pública, por su parte, justificaron la eliminación del contenido alegando primero que la canción no se encontraba en la lista de candidatas, y después que la votación había sido "manipulada" por el presentador del programa.

El ministro polaco de Cultura, el conservador Piotr Glinski, tildó la decisión de eliminar la canción de "provocación", aunque manifestó en su cuenta de Twitter que "por suerte vivimos en un país libre y el ministro de Cultura no tiene por qué estar de acuerdo con todas las decisiones de la radio pública".

Entretanto, el tema de Staszewski, que no ha querido pronunciarse sobre la polémica, ha acumulado más de 5,7 millones de visitas en Youtube.