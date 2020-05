Arthur se aleja de EE.UU. y avanza hacia aguas abiertas del Atlántico

Imagen cedida este lunes por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, enviada por el centro Nacional de Huracanaes (NHC), donde se registró la localización de la tormenta tropical Arthur frente a las costas estadounidenses a las 16:01 hora local (20:01 GMT). EFE/NHC

Miami, 19 may (EFE).- La tormenta tropical Arthur, formada antes del inicio oficial de la temporada ciclónica en el Atlántico, se aleja de la costa este de EE.UU. y se espera que hoy martes se convierta en un fenómeno post tropical.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) utiliza el término post tropical cuando un sistema pierde sus características tropicales (básicamente un núcleo caliente y determinada organización), aunque puede seguir presentando lluvia y viento.

Arthur se encuentra a unas 300 millas (485 kilómetros) al este noreste del cabo Hatteras, situado en los Outer Banks, una cadena de islas frente a la costa de Carolina del Norte, la zona que más sintió este lunes el viento, la lluvia y el oleaje de la tormenta, de acuerdo con el primer boletín emitido hoy por NHC, con sede en Miami.

No se reportaron daños en Carolina del Norte por e paso de Arthur, que no llegó a tocar tierra.

Con vientos máximos sostenidos de casi 60 millas por hora (95 km/h) y con ráfagas de mayor velocidad, Arthur avanza a 15 millas por hora (24 km/h) en dirección este noreste.

Se espera que después vire al este, reduzca la velocidad y el miércoles o el jueves enfile hacia el sur ya debilitado, antes de disiparse al final de la semana.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 140 millas (220 km) del centro.

El único efecto de Arthur en tierra van a ser algunas subidas del nivel del mar en algunas zonas de la costa atlántica central y meridional de EE.UU.

Como viene ocurriendo desde hace años, la primera tormenta de 2020 se formó antes del inicio "oficial" de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

La Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera (NOAA) de EE.UU. tiene previsto para el próximo jueves dar a conocer su pronóstico inicial para la temporada ciclónica 2020.

Otras organizaciones privadas y universidades han anticipado que será una temporada "por encima de lo normal".

El pronóstico más alarmante es el de la compañía privada de servicios meteorológicos AccuWeather, con 14 a 20 tormentas, de las cuales entre siete y once llegarán a ser huracanes.

Entre cuatro y seis de estos últimos llegarían a categoría mayor, es decir 3, 4 o 5 (la máxima) en la escala de Saffir-Simpson, que mide los huracanes por la fuerza de sus vientos.