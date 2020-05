Argentina no descarta volver a extender el plazo de adhesión a oferta de canje

El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 19 may (EFE).- El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, no descartó este martes que se prorrogue nuevamente el plazo de adhesión a la oferta que el país suramericano lanzó hace un mes para reestructurar bonos de ley extranjera por 66.239 millones de dólares.

"Hay una gran chance de que el deadline (fecha límite) sea extendido. El 22 de mayo es una fecha anecdótica", dijo el ministro en una conferencia virtual organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina y el US Argentina Business Council.

El plazo inicial para que los acreedores privados aceptaran la propuesta de canje de Argentina vencía el 8 de mayo, pero el Gobierno de Alberto Fernández, ante el bajo nivel de adhesión obtenido, decidió prorrogarlo hasta el próximo viernes.

Mientras tanto, el Ejecutivo analiza tres contra ofertas presentadas la semana pasada por diversos grupos de acreedores liderados por fondos de inversión.

"Estamos en medio de una negociación, las dos partes están trabajando para alcanzar un acuerdo", dijo Guzmán, cuyas declaraciones fueron difundidas por el Ministerio de Economía en un comunicado.

La propuesta presentada por Argentina incluye un período de gracia de tres años, es decir, empezar a pagar recién en 2023 cupones (intereses) con un tasa inicial del 0,5 %, que se incrementaría paulatinamente hasta un interés promedio del 2,33 % y una tasa máxima de 4,875 %.

La oferta implica además reducir el capital en 3.600 millones de dólares, lo que equivale a una quita del 5,4 % sobre el stock adeudado, y los intereses en 37.900 millones de dólares, lo que equivale a una quita de intereses del 62 %.

En tanto, las contraofertas coinciden en un período de gracia menor y tasas de interés mayores a las ofrecidas por Argentina.

"Somos flexibles. Si hay ideas diferentes que sean consistentes y busquen recuperar la sostenibilidad, estamos dispuestos a escucharlas", reiteró hoy Guzmán sobre las propuestas presentadas por los bonistas.

Por otra parte, el ministro se refirió a las medidas adoptadas por el Gobierno argentino para hacer frente al impacto económico del COVID-19 y, en ese marco, habló del efecto que las políticas de emergencia tuvieron sobre el déficit fiscal.

No obstante, reiteró la necesidad de mantener el déficit "bajo control" y dijo que esto es "clave" en el marco del programa de "restauración de sostenibilidad de la deuda".