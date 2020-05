Argentina fija en 45 dólares el precio del barril de crudo para cuidar al sector

El nuevo valor del denominado "barril criollo" regirá hasta el próximo 31 de diciembre, de acuerdo a un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial. EFE/Archivo

Buenos Aires, 19 may (EFE).- El Gobierno de Argentina fijó este martes en 45 dólares el precio del barril de crudo que se comercializa en el mercado doméstico para así sostener al sector de hidrocarburos local, golpeado por la bajada internacional del valor del petróleo en medio de la pandemia del coronavirus.

El nuevo valor del denominado "barril criollo" regirá hasta el próximo 31 de diciembre, de acuerdo a un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.

"Las entregas de petróleo crudo que se efectúen en el mercado local deberán ser facturadas por las empresas productoras y pagadas por las empresas refinadoras y sujetos comercializadores, tomando como referencia para el crudo tipo Medanito el precio de 45 dólares por barril", expresa el texto oficial.

La publicación remarca que ese monto será ajustado para cada tipo de crudo "por calidad y por puerto de carga".

Si en ese periodo, la cotización del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, superara los 45 dólares por diez días consecutivos, quedarán sin efecto las disposiciones anunciadas.

LAS EMPRESAS DEBERÁN MANTENER ACTIVIDAD Y EMPLEOS

También hasta finales de año, las empresas productoras en Argentina deberán preservar los niveles de actividad y/o de producción registrados durante 2019, "tomando en consideración la situación actual de contracción de la demanda local e internacional", tanto del petróleo como de sus derivados, producto de los efectos de la pandemia de COVID-19.

"Las empresas productoras deberán aplicar idéntico criterio al sostenimiento de los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales y deberán mantener la planta de trabajadores y trabajadoras que tenían al 31 de diciembre de 2019", aclara el decreto.

Además, en el mismo plazo las compañías refinadoras y comercializadoras deberán adquirir toda la demanda de petróleo crudo a las empresas productoras locales.

CERTIDUMBRE EN MEDIO DE LA CRISIS

El precio fijado busca dar certidumbre a las inversiones en el sector de los hidrocarburos tras las fuertes alteraciones en el mercado petrolero a nivel global y los efectos de la propia pandemia en la ya golpeada economía argentina.

El precio de "barril criollo" queda así bastante por arriba del actual valor del Brent, que este martes ha abierto levemente al alza, con una subida del 0,92 % en el mercado de futuros de Londres, hasta situarse por encima de los 35 dólares, un nivel en el que no cerraba una sesión desde mediados de marzo.

"La idea es tener un precio de referencia que evite que los proyectos que en Argentina están en funcionamiento, aún con bajo nivel de actividad, no terminen de cerrarse ante un escenario negativo", dijo a principios de este mes en una entrevista el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El ministro alertó que, sin un precio de referencia, el "gran peligro" es que, una vez que se normalice la actividad y los precios internacionales vuelvan a subir, Argentina no tenga su producción en pie y entonces se vea obligada a importar crudo.

Por eso, explicó, el objetivo es dar "certidumbre" a los operadores y evitar que los proyectos dejen de funcionar.