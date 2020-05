Ardern dispara su popularidad tras su gestión de la pandemia de la COVID-19

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se fotografíaba con algunos asistentes a un acto, el pasado 6 de febrero.EFE/EPA/DAVID ROWLAND/Archivo

Sídney (Australia), 19 may (EFE).- La popularidad de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se ha disparado en el país tras su alabada gestión frente a la pandemia de la COVID-19 y en meses antes de la celebración de elecciones generales.

Ardern, quien asumió el cargo en octubre de 2017 y durante su mandato ha tenido que lidiar con otras dos importantes crisis, cuenta con una aprobación del 59,6 % de los neozelandeses, conforme a una encuesta publicada el lunes por la agencia Newshub-Reid, si bien la dirigente siempre ha mantenido una buena cuota de popularidad y tras su elección se habló del fenómeno "Jacindamanía".

La líder laborista, que actualmente gobierna en coalición con los partidos New Zealand First y el Partido Verde, ha subido 20,8 puntos porcentuales respecto a la última encuesta, cuando el Ejecutivo aglutinaba un descontento de la población frente a problemas como la vivienda y la indigencia.

De mantener este apoyo, Ardern y su partido podrían conservan el poder en los comicios previsto para el 19 de septiembre e incluso gobernar en solitario con, según las proyecciones, 72 de los 120 parlamentarios.

La política de 39 años, que implementó una serie de medidas drásticas con el objetivo de erradicar el virus en la nación oceánica, comentó que los resultados del sondeo "reflejan el trabajo que hemos hecho juntos. Sucede que tengo la humilde y privilegiada oportunidad de ser líder en este momento".

Ardern ha sido elogiada internacionalmente por hacer una prioridad el bienestar de la población, así como su los gestos de empatía con sus ciudadanos, lo que incluyó la interacción virtual con los niños para hablar de la pandemia, que ha infectado a 1.153 neozelandeses, entre los que se cuenta a 21 fallecidos.

La mandataria asimismo destacó por la compasión mostrada ante las víctimas del ataque supremacista contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, que mató a 51 personas en marzo de 2019, y su liderazgo durante la erupción del volcán Whakaari, donde 21 personas perdieron la vida el pasado diciembre.

LA POPULARIDAD DE MORRISON TAMBIÉN AUMETA

Al mismo tiempo que Ardern, la popularidad de su homólogo australiano, el liberal Scott Morrison, quien el lunes cumplió un año en el poder, ha crecido y se mantiene en un 56 %, a raíz de su manejo de la pandemia en Australia, en donde se registra más de 7.000 casos, incluyendo 100 muertes.

La actual fuerte popularidad de Morrison contrasta con los datos de enero cuando Australia atravesaba una de las peores temporadas de incendios y el mandatario había cometido una serie de errores como el irse de vacaciones a Hawái o forzar a los damnificados de los incendios a darle la mano.