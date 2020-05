Aerolíneas de EE.UU. dan señales de vida tras colapso de abril

(Bloomberg) -- Las aerolíneas estadounidenses reportaron señales que indican que la demanda de viajes está aumentando, lo que sugiere el comienzo de un repunte tras el incomparable colapso por la pandemia de coronavirus.

Las reservas se han reanudado, superando las cancelaciones. Para el próximo mes, las reservaciones muestran una “mejora modesta”, dijo el martes Southwest Airlines Co. United Airlines Holdings Inc. reportó menores tasas de cancelación y un fortalecimiento “moderado” en rutas de EE.UU. y algunas internacionales, mientras que Delta Air Lines Inc. dijo que ha evidenciado un ligero repunte en las reservas de viajes de ocio.

Estas señales incipientes de recuperación reforzaron las perspectivas de al menos un regreso tentativo luego de que los consumidores dejaron de volar en abril debido a la pandemia y las restricciones de viaje del Gobierno. Operadores advirtieron que el panorama sigue siendo incierto para una industria que ya recibió US$25.000 millones en ayuda del Gobierno para nómina durante la peor crisis en la historia de las aerolíneas.

Las aerolíneas más grandes de EE.UU. subieron al menos 2% cada una, tras repuntes en el amplio aumento del lunes impulsados por noticias positivas sobre una vacuna experimental contra el coronavirus.

‘Vamos con cautela’

Delta ha evidenciado un “leve” repunte, incluido un aumento en las reservas nacionales de ocio y días ocasionales de ventas positivas, sin reembolsos, dijo Paul Jacobson, director financiero. No obstante, advirtió que falta que las reservas se traduzcan en viajes reales.

“Vamos con cautela. Realmente no podemos permitirnos tener comienzos en falso”, dijo en una conferencia de Wolfe Research. “Eso va a ser un desafío para la industria: Cómo reiniciamos ante la demanda que va a ser un poco inestable”.

Delta dijo el lunes que reiniciaría una serie de vuelos en junio, incluso en rutas como Nueva York-París y Atlanta-Cancún, lo que indicaría que la demanda está a punto de aumentar.

Nota Original:U.S. Airlines Display Signs of Life After April Travel Collapse

