Wall Street abre en verde y el Dow Jones se anota cerca de 700 puntos por una posible vacuna

Nueva York, 18 may (EFE).- Wall Street abrió este lunes con importantes ganancias y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 2,83 % y casi 700 puntos en una apertura marcada por el optimismo entre los inversores tras el anuncio de la compañía biotecnológica Moderna, que asegura que en una primera fase ha logrado probar con éxito en 45 individuos una vacuna contra el COVID-19. Cinco minutos después del comienzo de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones avanzaba 669,94 puntos y se situaba en 24.355,36 enteros, aupado especialmente por grandes cotizadas como Dow Inc (9,41%), Walt Disney (7,59%) y Boeing (7,03 %), cuya actividad se vería especialmente beneficiada por la posible aparición de una vacuna. Por su parte, el selectivo S&P 500 subía un 2,42 % o 69,27 puntos, hasta los 2.932,97 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina importantes tecnológicas, ganaba un 1,67 % o 150,23 unidades, hasta los 9.164,79 puntos. El parqué neoyorquino recibía con buenos ojos las noticias sobre la posible vacuna, que provocaron que la biotecnológica se llegase a disparar hasta un 30 % en Wall Street, tras conocerse que después de haber inoculado dos dosis de la vacuna a 45 participantes todos ellos habían desarrollado anticuerpos contra el coronavirus. Los analistas señalan que en los próximos meses el parqué va a estar muy pendiente a este tipo de anuncios porque dan una perspectiva de cómo de rápido puede volver la economía a la normalidad y cómo de seguro puede hacerse, especialmente después de que nuevos brotes en Corea del Sur o China provocasen preocupación la semana pasada entre los inversores, por miedo de que algo similar pudiese ocurrir en Estados Unidos si las reaperturas son prematuras. También influyeron los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, quien la semana pasada provocó pesimismo en el parqué por sus perspectivas económicas, pero que este lunes ha señalado que aunque "se ha hecho todo lo que se ha podido" con respecto a los paquetes de apoyo para sustentar la economía estadounidense, "todavía queda munición para rato porque no hay límite a lo que se puede hacer con los programas de préstamos". Powell también se mostró confiado en que la economía de Estados Unidos "volverá y se recuperará de este revés", si bien advirtió a que era posible que eso no sucediese hasta que hubiese una vacuna. En este contexto, todas las grandes cotizadas del Dow Jones de Industriales operaban en verde y, además de Dow Inc, Disney y Bowing, presentaban ganancias destacadas compañías como Raytheon Technologies (6,86 %), American Express (6,24 %) y ExxonMobil (6,18 %). Por sectores, todos cotizaban en verde y lideraba el energético (6,55 %), apoyado por las subidas en los precios del crudo, el industrial (4,92 %) y el inmobiliario (4,36 %). En otros mercados, el petróleo de Texas subía un 4,03 %, hasta los 28,67 dólares el barril, por un repunte en la demanda por parte de China, el mayor consumidor de crudo del mundo. Además, a esta hora el oro bajaba a 1.747 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía al 0,683 % y el dólar perdía el terreno frente al euro, con un cambio de 1,0868.