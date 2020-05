Vacuna china contra virus será un bien público mundial, dice Xi

(Bloomberg) -- China hará que su vacuna contra el coronavirus sea un bien público mundial una vez que haya una disponible, dijo el presidente Xi Jinping al organismo rector de la Organización Mundial de la Salud.

Los comentarios de Xi surgen en medio de la creciente preocupación de que los países prioricen los intereses nacionales en la búsqueda de una vacuna contra el virus. La OMS está impulsando una propuesta que tiene como objetivo garantizar un amplio acceso a los tratamientos y vacunas contra la COVID-19, al tiempo que ofrece una recompensa adecuada a los creadores.

China también proporcionará US$2.000 millones durante dos años para respaldar la lucha contra la pandemia, especialmente en los países en desarrollo, dijo Xi en un discurso ante la Asamblea Mundial de la Salud.

Nota Original:China’s Virus Vaccine Will Be Global Public Good, Xi Says

©2020 Bloomberg L.P.