Un niño y una mujer mueren ahogados en la casa de Carl Crawford

Houston (EE.UU.), 17 may (EFE).- Un niño de cinco años y una mujer se ahogaron el sábado en la piscina de una casa de Houston que supuestamente pertenece a Carl Crawford, ex jugador de los Dodgers de Los Ángeles, dijo la Policía el domingo. La Policía de Houston recibió una llamada alrededor de las 2:40 p.m. del sábado por un ahogamiento sucedido en una casa del norte de Houston, que la propiedad y los registros comerciales enumeran como pertenecientes a Crawford, dice en una nota el The Houston Chronicle. Jodi Silva, portavoz de la Policía, declaró al periódico que el niño estaba nadando en la piscina cuando comenzó a tener problemas para respirar, y que la mujer saltó para salvarlo. Nadie respondió cuando llegó la Policía, y fueron declarados muertos en el hospital, dijo Silva. No se dieron a conocer más detalles del caso. Crawford, de 38 años de edad, es nativo de Houston y fue jardinero cuatro veces All-Star donde jugó por última vez en las Grandes Ligas en 2016 para los Dodgers. El guardabosques jugó para los Rays de Tampa Bay, los Medias Rojas de Boston y los Dodgers.