Uber despedirá a 3.000 trabajadores, su segundo recorte laboral del mes

FOTO DE ARCHIVO. El conductor de Uber y Lyft, Adama Fofana, quien dice que él y otros conductores que conoce tienen "miedo en sus estómagos" por contraer la enfermedad del coronavirus (COVID-19) mientras trabajan, pero no pueden reducir sus horas porque necesitan los ingresos para sobrevivir, rocía desinfectante en su automóvil en la ciudad de Nueva York, EEUU. 9 de marzo de 2020. REUTERS/Joe Penney.

(Reuters) - Uber Technologies Inc recortará alrededor de 3.000 empleos, que se suman a los 3.700 que anunció a principios de este mes, en un momento en que las restricciones generadas por el coronavirus reducen la demanda de servicios de transporte, dijo el presidente ejecutivo, Dara Khosrowshahi, en un correo electrónico enviado a los empleados el lunes.

El negocio del transporte ha sufrido un colapso casi total debido a que gran parte de Estados Unidos y el resto del mundo están confinados para combatir la propagación del virus.

Casi dos tercios de los ingresos de Uber se generan en Estados Unidos y Canadá, donde se solicitó a la gente quedarse en casa a mediados de marzo. La compañía dijo que las solicitudes de viaje se desplomaron un 80% a nivel mundial en abril, pero que se están recuperando lentamente.

Khosrowshahi también anunció que la compañía cerrará su oficina en Singapur durante los próximos 12 meses y que se mudará a un nuevo "centro" en la región de Asia-Pacífico.

Uber también podría cerrar cerca de 45 de sus oficinas, incluida la del Pier 70 en San Francisco.

La firma, que también está en conversaciones con GrubHub Inc para reforzar su negocio de entrega de alimentos, dijo también que planea reducir las inversiones en varios proyectos no esenciales.

