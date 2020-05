Thai Airways anuncia su quiebra para ser reflotada por el gobierno tailandés. EFE/BARBARA WALTON/Archivo

Bangkok, 18 may (EFE).- La aerolínea estatal Thai Airways se declarará en quiebra para acceder a un préstamo de fondos por parte del gobierno de Tailandia que le permita reflotar la compañía, indicaron este lunes fuentes del Ejecutivo. "El primer ministro de Tailandia, como presidente de la Oficina de Política de Empresa del Estado, aprobó hoy la propuesta" presentada por la aerolínea para declararse en bancarrota con el objetivo de iniciar un plan de rehabilitación, declaró a Efe Narumon Pinyosinwat, portavoz del primer ministro tailandés, Prayut Chan-ocha Aún no se ha anunciado cuándo se hará efectiva la declaración de quiebra de Thai Airways, que cuenta con una flota de 80 aviones y unos 22.000 empleados y acumula alrededor de 300.000 millones de bat de deuda (unos 9.360 millones de dólares u 8.650 millones de euros). Parte de los préstamos vencían a finales de mayo, pero debido al parón de la actividad por la pandemia de la COVID-19 la compañía no podrá hacer frente a los compromisos de pago. La declaración de quiebra de la aerolínea, que el pasado marzo cumplió 60 años, será puesta sobre la mesa de nuevo durante la reunión del gabinete de gobierno previsto para este martes. "No está decidida la fecha (para declarar la quiebra) ante el tribunal, las decisiones serán tomadas durante la reunión del Gabinete", apuntó Narumon. Está previsto que el mandatario tailandés aporte mañana más detalles sobre las ayudas a la aerolínea y los planes para el futuro. Tailandia ha extendido hasta finales de junio la suspensión de llegadas de vuelos comerciales procedentes del extranjero con el objetivo de frenar la propagación del virus, que dentro del país ha infectado a 3.031 personas, incluidos 56 decesos. La crisis económica a raíz de la pandemia de la COVID-19 ha aumentado la presión sobre las finanzas de Thai Airways, que acumula pérdidas desde hace años y cuyas acciones controla en su mayoría el Ministerio tailandés de Finanzas.