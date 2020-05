Siguen cayendo las muertes por coronavirus en España, con 59 en el último día

Detalle de la infografía de la Agencia EFE disponible en http://www.efeservicios.com. EFE

Madrid, 18 may (EFE).- Las muertes por coronavirus prosiguieron este lunes su caída en España, con 59 en las últimas 24 horas, la cifra más baja en más de dos meses, mientras que los nuevos contagios siguieron la misma tendencia con 285 diarios, informó el Ministerio de Sanidad. El domingo se habían registrado 87 fallecidos y 421 casos nuevos confirmados. Con estas cifras, el total de muertes por la pandemia en España asciende a 27.709 y los contagios confirmados a 231.606. Madrid fue la región con más fallecidos diarios (16), mientras que Cataluña fue la que registró más contagios, con 85, según los datos de Sanidad. La evolución es "realmente buena" y la transmisión del coronavirus ahora mismo es "muy baja en muchos territorios" de España, constató el portavoz de Sanidad para la pandemia, el epidemiólogo Fernando Simón. Simón advirtió, sin embargo, que esta evolución positiva no quiere decir que no haya riesgo todavía. Matizó también que el "descenso importante" conocido hoy puede estar afectado por el retraso habitual de notificación de datos de los fines de semana. También recordó que la letalidad de la enfermedad en España era del 11 % de por ciento entre quienes comenzaron a tener síntomas en la semana del 23 al 29 de marzo, cuando la epidemia estaba en su momento álgido, pero cayó a algo menos del 2 % entre los que se sintieron afectados en la semana del 27 de abril al 3 de mayo. "Hemos aprendido a tratar mejor la enfermedad, nosotros y el resto del mundo", explicó, y España ha pasado de una situación de saturación sanitaria a unas mejores condiciones, con más recursos. En estas circunstancias, el esfuerzo se concentrará en detectar los casos activos por medio de pruebas PCR debido al riesgo de contagio. Simón también valoró que ahora se dispone de información mucho más rápida entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad, un período que se ha reducido a cuatro días, cuando antes era de entre 7 y 17 jornadas.