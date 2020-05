Se entrena jugador que expresó temor a coronavirus en España

MADRID (AP) — El jugador español que amenazó con dejar su equipo con tal de no exponerse a ser infectado por el coronavirus regresó el lunes a los entrenamientos.

Fali Giménez, defensor del Cádiz de la segunda división, se reencontró con sus compañeros un mes después de decir que no volvería a jugar a menos que hubiera una vacuna para el COVID-19 o que se le garantizase al 100% que no correría peligro de contagio en el terreno de juego.

Giménez practicó la semana pasada cuando el resto del plantel reanudó los entrenamientos casi dos meses después de que se paralizase la actividad futbolística en España.

El jugador de 26 años dijo que no tenía sentido jugar al fútbol mientras la gente moría en todo el país por el virus.

“¿Hay gente muriendo y nosotros hablamos de fútbol?”, dijo Giménez a la radio COPE el mes pasado. “El fútbol no es algo esencial, es algo que se supone debe ser divertido y en estos momentos no estoy para divertirme. No se puede jugar con la salud de la gente”.

Agregó que no se lo perdonaría si contrae el virus y se lo pasa a algún familiar.

“No tiene sentido que 22 tipos jueguen con sus vidas”, sostuvo. “Si hay un 1% de posibilidades de que me contagie, no voy a jugar. Tal vez exagero, pero no voy a exponer a mi familia. Dejaré el fútbol si no hay una vacuna o garantías de que no me infectaré. La salud es más importante”.

Cádiz, que lideraba el campeonato de la segunda división cuando se interrumpió el torneo, dijo que comprendía la preocupación del jugador y que había tratado de convencerlo de cambiar de parecer. Elogió su retorno al equipo el lunes, publicando fotos y videos en los que se lo ve entrenándose con sus compañeros.

El presidente de la liga Javier Tebas se mostró complacido de la decisión de Giménez. Había dicho que era casi imposible que un jugador se contagie durante un entrenamiento porque se les hacen pruebas diarias para detectar el COVID-19 y hay un estricto protocolo a seguir para proteger a todos.

Los jugadores de Eibar también habían expresado reservas acerca de la reanudación de actividades, pero realizaron entrenamientos individuales la semana pasada, como el resto de los clubes.

