Sao Paulo adelantaría festivos para frenar propagación de virus

(Bloomberg) -- Los funcionarios electos que dirigen el estado y la ciudad de Sao Paulo, el epicentro de la pandemia de coronavirus en Brasil, quieren declarar casi una semana de festivos para mantener a las personas en el interior y frenar la propagación de la enfermedad.

El gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, y Bruno Covas, alcalde de la ciudad más grande de Brasil, dijeron en una conferencia de prensa el lunes que están pidiendo a los legisladores adelantar los festivos programados para los meses de junio, julio e incluso noviembre, de modo que se utilicen la próxima semana.

El objetivo es mantener a más personas en casa y permitir que el sistema de salud local prepare más camas de hospital, a medida que la ocupación de las UCI alcanza el 91% en la megaciudad en medio de la pandemia. El estado ha estado rastreando los movimientos de las personas a través de datos de geolocalización, y descubrió que los fines de semana y feriados ha aumentado el número de personas que cumplen con las órdenes de aislamiento social. Entre semana, menos del 50% de la población se ha quedado en casa, una cifra que, según el Gobierno, no es suficiente para evitar el colapso del sistema de salud local.

Doria dijo que a otros alcaldes en el estado se les ha aconsejado que hagan lo mismo y declaren feriados el 26 y 27 de mayo. Sao Paulo, que representa aproximadamente un tercio del producto interno bruto de Brasil, tiene 63.006 infecciones confirmadas por covid-19, aproximadamente el 20% del total del país. A nivel nacional, los casos han superado los 241.000, con 16.118 muertes.

