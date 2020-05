Salidas de capital de China se disparan pese a acuerdo comercial

(Bloomberg) -- Los operadores han huido de los fondos de renta variable centrados en China al ritmo más rápido en al menos cuatro años, después de las renovadas tensiones chino-estadounidenses.

Mientras Wall Street sopesaba los últimos dramas entre las dos economías más grandes del mundo la semana pasada, los inversores sacaron US$330 millones del fondo iShares China Large-Cap de BlackRock Inc., la mayor cantidad desde 2016, según datos recopilados por Bloomberg.

En total, los administradores de dinero vendieron US$2.700 millones de las acciones chinas en los cinco días hasta el 13 de mayo, la mayor cantidad desde al menos 2016, según Goldman Sachs Group Inc. Eso lleva el total de cuatro semanas a US$6.200 millones, superando a sus contrapartes de los mercados emergentes.

Si bien los inversores azotados por una pandemia aplauden cualquier signo de un repunte en la inversión y el consumo en Asia, el contexto geopolítico se está oscureciendo.

En la última salva, el asesor comercial de la Casa Blanca Peter Navarro sugirió que Pekín envió a los pasajeros de las aerolíneas para propagar la infección en todo el mundo. La misiva sigue a los informes de la semana pasada de que la Casa Blanca planeaba bloquear a Huawei Technologies Co. de los proveedores mundiales de chips.

“Las tensiones con Estados Unidos estimulan la salida de capital”, escribieron en una nota estrategas de Goldman FX entre los que se incluye Zach Pandl. “En este punto, no hemos incorporado aranceles más altos u otras acciones agresivas (por ejemplo, la posible exclusión de las empresas chinas en las bolsas estadounidenses) en nuestras previsiones de referencia”.

En general, los participantes del mercado en las últimas semanas se han centrado directamente en los datos positivos que indican cómo China se está recuperando de la pandemia. La producción industrial del país aumentó en abril por primera vez desde el brote de coronavirus, lo que se suma a los primeros signos de una recuperación que los economistas advirtieron sería lenta y desafiante.

Las acciones mundiales se han recuperado más de 25% desde los mínimos de marzo debido a las medidas de relajación de los bancos centrales, junto con las señales de que el confinamiento está disminuyendo en las principales economías. La pregunta ahora es cuánta credibilidad deberían dar los inversores a la reciente disputa entre las dos potencias.

Comodines

“Es uno de los comodines más grandes en el panorama para 2020; la principal incertidumbre es si la confrontación será principalmente retórica o evolucionará hacia acciones concretas”, escribieron en una nota estrategas de JPMorgan Chase & Co., incluido Haibin Zhu. “Pero está claro que la confrontación bilateral se expandirá más allá del comercio a otras áreas, incluyendo tecnología, finanzas y asuntos geopolíticos”.

En TD Securities, estrategas liderados por Mark McCormick sugieren que un “aumento de la retórica”, incluso sin acciones concretas, probablemente sería suficiente para “asustar a los mercados”, dada la fragilidad del contexto económico.

Mientras tanto, en Nordea Bank ABP, Andreas Steno Larsen y Joachim Bernhardsen dicen a sus clientes que adopten posiciones largas para el dólar frente al riesgo cambiario chino, citando el colapso en las relaciones económicas.

“El acuerdo comercial ‘nació para morir’”, escribieron los estrategas en una nota. “Pero nadie tenía incentivos para revelarlo hasta después de las elecciones estadounidenses. El coronavirus le ha ofrecido a la administración Trump una oportunidad de optar por una embestida contra China”.

Aún así, una opinión generalizada sostiene que el presidente Donald Trump difícilmente puede permitirse alienar a sus contrapartes asiáticas, dado su interés mutuo en combatir tanto el virus como la recesión global, despejando el camino para los alcistas de activos cruzados.

Nota Original:A Trade Deal ‘Born to Die’: China Outflows Highest in Four Years

©2020 Bloomberg L.P.