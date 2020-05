Rechazada la petición del polémico Shkreli para ser liberado por el COVID-19

AME761. BROOKLYN (ESTADOS UNIDOS), 18/05/2020.- Fotografía de archivo del 4 de agosto de 2017 que muestra a Martin Shkreli durante una conferencia de prensa en el tribunal federal de los Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York (EE.UU.). El polémico exejecutivo farmacéutico estadounidense Martin Shkreli continuará en prisión después de que una jueza federal de Nueva York haya rechazado su solicitud para ser liberado con el fin de trabajar en un tratamiento para el coronavirus SARS-CoV-2. Shkreli, que cumple una condena de 7 años por fraude, buscaba salir de la cárcel alegando tanto el supuesto riesgo para su salud de la reclusión como su capacidad para desarrollar una cura para el COVID-19. EFE/ Justin Lane ARCHIVO

Nueva York, 18 may (EFE).- El polémico exejecutivo farmacéutico estadounidense Martin Shkreli continuará en prisión después de que una jueza federal de Nueva York haya rechazado su solicitud para ser liberado con el fin de trabajar en un tratamiento para el coronavirus SARS-CoV-2. Shkreli, que cumple una condena de 7 años por fraude, buscaba salir de la cárcel alegando tanto el supuesto riesgo para su salud de la reclusión como su capacidad para desarrollar una cura para el COVID-19. En una orden de nueve páginas y fechada el sábado, la jueza Kiyo Matsumoto rechaza ambos argumentos, subrayando que el hombre, que tiene 37 años y no sufre problemas de salud, no está en especial peligro por la enfermedad, sobre todo dado que en la prisión en la que está internado no se ha dado ningún caso. Respecto a su supuesta capacidad para lograr un tratamiento para el coronavirus, Matsumoto apunta que no hay una base legal para su liberación y añade que el Departamento de Libertad Condicional considera que su argumento es "el tipo de comportamiento ilusorio y de autobombo" que le llevó a cometer los delitos por los que fue condenado. Shkreli fue condenado a siete años de cárcel en marzo de 2018 por haber defraudado unos 11 millones de dólares a los inversores de la gestora de fondos MSMB Capital, una firma que dirigía antes de involucrarse en el sector farmacéutico, que fue donde se hizo notorio por haber inflado el precio de varios medicamentos y jactarse de ello. Entre otros, el ejecutivo disparó el precio de un fármaco para enfermos de sida y de otras enfermedades que pasó de 13,5 dólares a 750 cuando su empresa adquirió los derechos para fabricarlo. Tras su salto a la fama, el joven se dedicó además a lanzar en internet duros ataques a periodistas y otros críticos y por su excéntrico comportamiento, que incluyó ofrecer públicamente 5.000 dólares a quien le consiguiese un mechón del pelo de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Hijo de una familia de inmigrantes en Brooklyn, Shkreli creó su fondo de inversión en 2006 y unos años más tarde llegó a ser incluido en una lista de la revista Forbes de los inversores más destacados menores de treinta años. En 2011 puso en marcha la empresa farmacéutica Retrophin, que luego abandonó para fundar la compañía Turing Pharmaceuticals, que fue con la que se dedicó a comprar derechos de fármacos para luego encarecerlos. EFE mvs/ce/laa (foto)