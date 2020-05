Perú abre su semana 10 de cuarentena con nuevo récord de muertos por COVID-19

Trabajadores del ministerio de Salud toman muestras a domicilio para pruebas de coronavirus, este martes en Lima (Perú). El presidente de Perú, Martín Vizcarra, confirmó hoy 2954 casos de coronavirus en el país e informó que 1301 pacientes, que padecieron la enfermedad, fueron dados de alta y se encuentran completamente sanos. EFE/ Paolo Aguilar

Lima, 18 may (EFE).- Perú comenzó este lunes su décima semana de cuarentena con un nuevo récord de fallecidos al registrar 141 el domingo, el registro más alto desde que comenzó la emergencia en el país, mientras que los casos acumulados ya rozan los 95.000, con más de 2.600 en las últimas veinticuatro horas.

Los registros diarios de decesos por COVID-19 están aumentando progresivamente desde hace dos semanas, a medida que el sistema de salud está colapsando en distintas regiones como Lima, donde hay 955 fallecidos, las norteñas Lambayeque y Piura, con 485 y 370, respectivamente, y la amazónica Loreto con 250.

Casi 400 fallecidos han perecido en sus casas sin llegar a ser atendidos en un hospital, lo que denota el desborde del sistema sanitario en determinados departamentos del segundo país de Latinoamérica con más casos confirmados de coronavirus al alcanzar un acumulado de 94.933.

El último boletín del Ministerio de Salud reveló que la incidencia del virus SARS-CoV-2 está todavía lejos de mitigarse a pesar de que el Gobierno afirma desde la pasada semana que la pandemia en el país ya ha alcanzado su pico máximo y se encuentra en una "meseta de contagios".

De las 10.519 pruebas realizadas el domingo, 2.660 salieron positivas, lo que supone un 25 % del total, una de las tasas más altas también desde que hace mes y medio las autoridades peruanas comenzaron a tomar muestras de manera masiva, lo que ha hecho de Perú uno de los países que más pruebas toma en Latinoamérica.

DÉFICIT DE RESPIRADORES

Entre los infectados hay 6.643 que se encuentran hospitalizados, de ellos 866 en unidades de cuidados intensivos (UCI), donde están conectados a un respirador artificial.

Las autoridades peruanas continúan esforzándose por ampliar cada día la capacidad hospitalaria. A nivel nacional quedan disponibles 187 ventiladores mecánicos, la mitad de ellos hospitales de regiones donde la incidencia de la enfermedad es menor.

Sin embargo, para la exministra de Salud Pilar Mazzetti, jefa del Comando COVID-19 formado por el Gobierno para atender la emergencia a nivel nacional, esto es muy insuficiente.

"Necesitamos de 1.500 a 2.000 equipos de ventilación asistida para ocuparnos de este problema. En este momento solo tenemos 1.041. Necesitamos unos 500 equipos más", dijo Mazzetti en una entrevista al canal Latina. Por ello anunció que a finales de mayo esperan recibir 450 respiradores nuevos.

TENSIÓN EN EL GOBIERNO

Con el final del confinamiento previsto para este domingo 24 de mayo, el Ejecutivo peruano afronta la última semana de cuarentena en mitad de una gran tensión interna después de que presentaran su renuncia seis miembros del comité de expertos que asesoraba al Ministerio de Salud para afrontar la crisis.

Lo hicieron por discrepancias con las decisiones tomadas por el Gobierno, como el Colegio Médico, que discrepaba a la hora de mantener la cuarentena y después atacó al ministro de Salud, Víctor Zamora, por no dar trato especial a médicos que pedían ser evacuados de Iquitos, la capital de la región Loreto.

En ese sentido, Mazzetti reconoció que "es una pena perder a gente tan valiosa" e hizo votos para que las posturas de ambos bandos se acerquen y vuelvan a entenderse mediante el diálogo.

"A veces en el fragor de la batalla uno dice cosas, se molesta. O no dice las cosas muy claras, pero a mí me consta lo que el Gobierno ha hecho para conseguir la evacuación de los médicos", dijo.

NIÑOS A LA CALLE

A pesar de que el país se encuentra en uno de los momentos más críticos de la emergencia, el Gobierno permitió desde este lunes la salida de niños a la calle, en contra del criterio de la Sociedad Peruana de Pediatría (SPP), aunque solo en un número muy reducido de municipios donde la incidencia del virus es menor.

La semana pasada se anunció que iba a ser una opción a nivel nacional, pero de momento en Lima esta medida solo estará al alcance de algunos barrios acomodados, donde los menores de hasta 14 años pueden salir a pasear acompañados de un adulto por media hora y sin alejarse más de 500 metros de sus domicilios.

La Sociedad de Pediatría recordó el caso de España, donde después de quince días de permitir la salida a la calle de menores se reportó un 30 % más de contagios entre niños y adolescentes, en su mayoría asintomáticos que pueden contagiar a más gente a la que le puede costar la vida.

Los especialistas en pediatría aconsejaron retrasar la salida de menores para cuando la pandemia esté más controlada y el número de contagios diarios se haya reducido.

RETIRO DE PENSIONES

Este lunes también se inició el plazo para retirar hasta 12.900 soles (unos 3.700 dólares) de los fondos privados de pensiones, en virtud de una polémica ley aprobada por el Congreso con la oposición del Gobierno, que ya había permitido el retiro de hasta 2.000 soles (unos 571 dólares) para los trabajadores que llevaban un año sin cotizar.

El trámite se realizará por internet para evitar aglomeraciones en las oficinas de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) que se conviertan en eventuales focos de contagio, como ya ha ocurrido con las colas de los bancos para cobrar las subvenciones entregadas al Gobierno para hogares vulnerables.