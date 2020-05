Nuevas medidas en el transporte público británico para evitar aglomeraciones. EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Londres, 18 may (EFE).- Los medios de transporte público británico implementan desde este lunes nuevas medidas en trenes y estaciones a fin de controlar que los viajeros mantienen la distancia física exigida para evitar la propagación del coronavirus. Las compañías de ferrovial en este país han operado hasta ahora servicios reducidos debido a la pandemia, si bien se espera que esta semana más ciudadanos se reincorporen a sus puestos de trabajo como parte de la desescalada en el país, por lo que habrá más trenes funcionando con mayor frecuencia. A fin de evitar posibles aglomeraciones en trenes y estaciones, habrá guardas de seguridad entrenados para controlar multitudes en algunas estaciones de tren en el país. El Gobierno británico ha alentado a los ciudadanos que no pueden trabajar desde sus casas a regresar a sus oficinas en Inglaterra aunque ha instado a que utilicen el transporte público solo si necesitan realizar viajes esenciales y no tienen otra alternativa. La reactivación del empleo ha generado inquietud en algunos gestores de empresas ferroviarias que temen que sea imposible mantener la distancia física de dos metros entre pasajeros. Actualmente se barajan diferentes medidas, como exigir a los usuarios que reserven franjas horarias para llegar a las estaciones o limitar el número de viajeros en servicios específicos. Algunos trenes de la compañía Intercity solo aceptarán viajeros que reserva previa y Avanti West Coast ha indicado que no permitirá que haya vagones llenos con más de un tercio de su capacidad. Algunas compañías también han avanzado que bloquearán butacas a fin de asegurar que los pasajeros se distancian y si un servicio se llena en las horas más tempranas, el tren podría no parar en otros destinos de su ruta. El Ejecutivo británico ha pedido al presidente de la red de ferrocarriles Network Rail, Peter Hendy, que cree un plan para gestionar el flujo de pasajeros mientras dure la pandemia. Como parte de esa estrategia, se han reorganizado estaciones y se han instalado indicadores. El ministro de Transporte británico, Grant Shapps, también ha dicho que las horas de entrada a las oficinas serán escalonadas a fin de gestionar la demanda de transporte público.