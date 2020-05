Nico Pareja recuerda la quinta Liga Europa del Sevilla: "Una final especial"

El exfutbolista argentino del Sevilla Nico Pareja. EFE/Raúl Caro/Archivo

Sevilla, 18 may (EFE).- El exfutbolista argentino del Sevilla Nico Pareja ha recordado este lunes la conquista de la quinta Liga Europa ganada por los sevillistas, un 18 de mayo de 2016, la tercera consecutiva que sumó a su palmarés un equipo que batió al Liverpool en Basilea (Suiza) al término de "una final especial". El Sevilla cerró hace cuatro años justos en el Saint Jakob Park un ciclo virtuoso, ya que desde entonces, acumula otras cinco finales consecutivas sin triunfo: dos Copas del Rey y otras tantas Supercopas contra el Barcelona y una Supercopa de Europa frente al Real Madrid. Los ingleses podrían haber igualado aquel día al Sevilla como el conjunto más laureado de la competición, con cuatro títulos, pero los hombres dirigidos por Unai Emery remontaron en la segunda mitad (3-1) el gol con el que los 'reds' se habían marchado al descanso y se coronó como "el rey de la competición", según recuerda Pareja en declaraciones a Efe. Para el defensor bonaerense, de 36 años y actualmente sin equipo tras militar en el Atlas mexicano, fue "especial ganar ese título" después de "haberlo ganado consecutivamente los dos años anteriores", lo que hacía que "los rivales mirasen al Sevilla de ora manera". Pareja ha confesado que vivió "un año duro, particularmente por" la lesión de rodilla" que lo tuvo casi toda la campaña en el dique seco y porque "en Liga, el equipo no funcionaba bien, todo el mundo pensaba que la temporada no iba a ser del todo buena", aunque "la casta y el coraje que caracterizaba a ese grupo" se impuso. "Veníamos de hacer dos años muy buenos en Liga y Europa. Fue la fruta del postre. La guinda, como se dice en España. Pudimos completar una trilogía increíble, impensable en el momento en el que llegamos tantos jugadores en 2013. Quedaron sensaciones hermosas porque mucho jugadores sabíamos que eran sus últimos años en el Sevilla", ha añadido. Pareja cree que esos tres títulos "para el club y para la ciudad" fuero "merecidos a lo largo de eliminatorias" disputadas con "inteligencia" tras haber comenzado el periplo europeo "en 2013 de casualidad", gracias "a las prohibiciones del Málaga y el Rayo", descabalgados de las competiciones europeas por incumplir el 'fair play' financiero. La clave de aquella plantilla dirigida por Unai Emery fue, para el campeón olímpico en 2008, "formar un grupo aguerrido que nunca se rendía, en el que se priorizó el buen rollo en el vestuario, sin estrellas" hasta formar "una familia" capaz de "derrotar al Liverpool, un rival muy fuerte con grandes jugadores". Pareja recuerda que el partido de Basilea "fue especial" porque "la mayoría" de los espectadores "eran aficionados del Liverpool y, sin embargo, sólo se escuchaba a la afición sevillista: fue una victoria en las gradas y en el campo" que da a aquel título "un valor añadido", por lo que lo recuerda "con mucho cariño", dijo.