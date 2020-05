México registra 5.177 decesos y 49.219 contagios por la COVID-19

Fotografía cedida por la Presidencia de México, del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, durante una rueda de prensa este domingo en Palacio Nacional de Ciudad de México. EFE/Presidencia de México

México, 17 may (EFE).- En México se elevó este domingo a 5.177 los decesos y a 49.219 los contagios acumulados de la COVID-19 con la suma, en las últimas 24 horas, de 132 fallecimientos y 2.075 casos nuevos, informaron las autoridades sanitarias del país. Por cuarta jornada consecutiva, México superó la barrera de los 2.000 nuevos casos de contagio, con 2.075, equivalentes al 4,4 % con respecto a los 47.144 casos reportados el sábado. "En cuantos a casos confirmados activos, en los últimos 14 días, tenemos 11.105 casos, este número continúa aumentando", dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, en la conferencia de prensa del reporte técnico diario de la enfermedad en México. Los casos activos, dijo, aumentaron en 424 para pasar de 10.681 registrados un día antes, a los 11.105 de este día. Destacó que la región con mayor actividad es la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que comprende la Ciudad de México y 55 municipios conurbados del Estado de México, la cual se encuentra "en la etapa de meseta, de estabilidad en cuanto a la cantidad de casos nuevos y empezara próximamente a descender". Pero, dijo que, al tiempo que eso ocurra, "también tendremos zonas y ciudades que apenas empezarán a tener transmisión". El funcionario apuntó además que existen 27.507 casos sospechosos acumulados y 95.568 negativos acumulados, en un universo de 172.294 personas estudiadas. Mientras que con las 132 muertes reportadas este día se pasó de 5.045 a 5.177 decesos y precisó que del total de fallecimientos, 582 están a la espera de resultados para determinar las causas. Los estados que concentran mayor número de decesos con Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Tabasco y Sinaloa. López-Gatell informó que en los hospitales de la red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) existe un total de 13.767 camas disponibles y 8.568 ocupadas, es decir, el 62 %. Mientras que las entidades que reportan mayor ocupación de camas para atención general son Ciudad de México (77 %), Estado de México (59 %) y Guerrero (54 %). Recordó que la Jornada Nacional de Sana Distancia sigue vigente en el país y faltan 14 días por lo que todavía "no se pueden iniciar actividades que no hayan sido consideradas como esenciales". Dijo que si un estado toma la decisión contraria a la restricción, antes del 30 de mayo, "estará violando la ley y cometiendo un acto perjudicial para la salud pública". El pasado miércoles, las autoridades mexicanas anunciaron una serie de medidas para comenzar a partir del 18 de mayo un plan de reapertura gradual de las actividades económicas y sociales paralizadas por la pandemia del COVID-19. Las primeras actividades que se reanudarán serán la construcción, la minería y la industria automotriz y podrán retomar actividades 324 municipios mexicanos que no han registrado casos de coronavirus.