¿Mascarilla en un restaurante? Ésta le permitirá comer como un Pac-Man

Por Eli Berlzon

OR YEHUDA, Israel, 18 mayo (Reuters) - Inventores israelíes desarrollaron una mascarilla facial para coronavirus con una boca a control remoto que permite a los comensales comer sin quitársela, un dispositivo que dicen podría hacer que la visita a un restaurante sea menos riesgosa.

Al apretar una palanca, al igual que un ciclista acciona un freno de mano, se abre una ranura en la parte delantera de la mascarilla por donde pasa la comida.

El proceso podría complicarse con helados o salsas, pero se podrían ingerir bocados sólidos en un instante como un Pac-Man.

"La mascarilla se abrirá mecánicamente a mano, de forma remota o automática cuando el tenedor llegue a ella", dijo Asaf Gitelis, vicepresidente de Avtipus Patents and Inventions, al mostrar el dispositivo en sus oficinas cerca de Tel Aviv.

"Luego puedes comer, disfrutar, beber y al sacar el tenedor la mascarilla se cerrará y estarás protegido contra el virus y las otras personas que estén sentadas contigo", agregó.

La compañía dijo que planea comenzar a fabricar la mascarilla en unos meses y que ya había presentado una patente. Agregó que probablemente se vendería a entre 3 y 10 shekels (0,85-2,85 dólares) por encima del precio de las mascarillas azules simples que usan muchos israelíes.

Afuera de un bar de jugos en Tel Aviv, Reuters mostró a los clientes un video de la máscara en acción desde un teléfono celular. Las opiniones estuvieron divididas.

"Creo que esta mascarilla, que me permite comer mientras la uso, es imprescindible", dijo Ofir Hameiri, un estudiante graduado de 32 años.

Pero, mientras comía un cono de helado, Ron Silberstein, un músico de 29 años, señaló: "No creo que esta mascarilla pueda contener este tipo de helado, está chorreando por todas partes. No me gustaría volver a usarla después".

Israel ha reabierto buena parte de su economía después de una dramática caída en los casos del nuevo coronavirus. Por el momento, los restaurantes están abiertos solo para llevar.

(Escrito por Jeffrey Heller. Reporte adicional de Rami Amichay y Rinat Harash. Editado en español por Lucila Sigal)