Maradona, al borde del llanto: "Ayuden a comer a la gente"

Imagen de archivo de Diego Armando Maradona en el estadio La Bombonera de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 18 may (EFE).- Diego Maradona se emocionó al recordar su infancia en situación de pobreza en un vídeo que le envío a una organización sin fines de lucro que reparte comida en barrios humildes de Argentina y les pidió, al borde del llanto, que "ayuden a comer a la gente". "Acá estamos, a Corazones Solidarios, todo mi amor, toda mi ternura, todo el amor de mi vieja. Ayuden, ayuden a comer a la gente. Lo mío no es show, porque yo la pasé. Yo pasé en Fiorito más que frío", dice el campeón del mundo en México 1986 en el vídeo. El ahora entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata no pudo contener su emoción y finalizó el corto vídeo al borde del llanto. "Lo contacté a Diego para decirle si nos podía dar una mano para pedirle a la gente que colabore y así seguir cocinando. Enseguida se copó con la idea y se emocionó de verdad. Y nos va a hacer una donación", le contó al diario Olé Verónica Miele, una de las impulsoras de la organización que cocina y reparte alimentos. Miele explicó que Corazones Solidarios busca "gente que quiera cocinar y gente que pueda donar bandejas" para colocar y distribuir los alimentos. "Muchas gracias Maradona por tomarte el tiempo de ayudarnos y apoyarnos. Somos un gran equipo. Te esperamos", fue el mensaje de la organización que acompañó el vídeo publicado en las redes sociales. "No quisimos dejar de darle de comer a la gente, porque la realidad es que hay mucha hambre. Formamos un grupo de vecinos de cada barrio, hoy somos 300 vecinas. Tenemos la ONG Proyectar, que nos apoya porque nosotras recién empezamos. La realidad es que cada vez se anotan más comedores, más gente", explicó Miele.