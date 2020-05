Los almacenes de Amazon reabrirán en Francia a partir de este martes. EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL/Archivo

París, 18 may (EFE).- Los seis centros logísticos de Amazon en Francia, que han mantenido suspendida su actividad desde hace un mes por un contencioso sindical sobre las condiciones de trabajo por el coronavirus, podrán reabrir progresivamente a partir de este martes, una vez que se firme hoy un acuerdo con los sindicatos. El acuerdo se está ultimando este lunes con los sindicatos en los seis almacenes y su firma permitirá la reanudación de la actividad en esas instalaciones en las que trabajan unos 10.000 empleados, indicaron a Efe fuentes de la empresa. Los sindicatos habían fijado una serie de condiciones, entre las que destacaba una revalorización de dos euros por hora o también nuevos protocolos para los cambios de turno. El compromiso en vías de finalización es resultado de cinco semanas de discusiones durante las que Amazon dice que ha ofrecido "clarificaciones e informaciones sobre las medidas de seguridad" para proteger a los empleados. El gigante estadounidense afirma entender que la situación ha podido ser "desestabilizante" para algunos de sus trabajadores, clientes y empresas que utilizan su plataforma, y les agradece "su apoyo y su paciencia". Los centros logísticos de Amazon llevan cerrados desde el 15 de abril por una decisión judicial que restringía el tipo de productos que podía distribuir a partir de esos almacenes mientras no cumpliera una serie de reglas de consulta con los representantes de los trabajadores sobre la seguridad sanitaria por el coronavirus. La justicia le permitía continuar operando esas instalaciones únicamente para bienes básicos como alimentos, medicamentos o productos de higiene. Pero la empresa no quiso hacerlo porque argumentaba que la amenaza de sanciones en caso de incumplir las restricciones (100.000 euros por cada una que fuera constatada) era demasiado grande. En este tiempo, Amazon ha seguido repartiendo a sus clientes a través de otras instalaciones logísticas fuera de Francia.