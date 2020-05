LISTA DEPORTES

Lunes 18 de mayo de 2020.

FÚTBOL

ALEMANIA-REINICIO

BREMEN, Alemania - Bayer Leverkusen despacha 4-1 al Werder Bremen para completar la primera ronda completa de partidos en la reanudación de la temporada de Bundesliga. De momento, el fútbol alemán ha logrado sortear complicaciones en los tres días de partidos luego de una paralización de dos meses por la pandemia de coronavirus. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ESPAÑA-REINICIO

MADRID - La liga española da otro paso hacia la reanudación de actividades al comenzar los entrenamientos en grupo, aunque todavía con ciertas restricciones por la pandemia del coronavirus: pueden entrenarse en grupos de no más de 10 jugadores. Por Tales Azzoni. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPAÑA-TEMOR AL VIRUS

MADRID - El jugador español que amenazó con dejar su equipo con tal de no exponerse al coronavirus regresa a los entrenamientos. Fali Giménez, defensor del Cádiz de la segunda división, se reencuentra con sus compañeros un mes después de decir que no volvería a jugar a menos que hubiera una vacuna para el COVID-19 o que se le garantizase al 100% que no correría peligro de contagio en el terreno de juego. Por Tales Azzoni. 400 palabras. ENVIADO.

INGLATERRA-REINICIO

MANCHESTER, Inglaterra - Los clubes de la Liga Premier acuerdan medidas para realizar entrenamientos sin contacto físico con miras a la reanudación del campeonato tras una suspensión por la pandemia del coronavirus. Por ahora podrán entrenarse no más de cinco jugadores juntos y sin contacto físico. Por Rob Harris. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ITALIA-REINICIO

ROMA - La federación italiana extiende la suspensión de sus ligas hasta el 14 de junio para acatar un decreto gubernamental. La Serie A anunció la semana pasada que sus 20 equipos acordaron reiniciar la temporada el 13 de junio en estadios vacíos. 230 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESCOCIA-CAMPEON

SIN PROCEDENCIA - Celtic se corona campeón de Escocia por noveno año seguido después de que la liga de fútbol da por concluido el torneo en medio de la pandemia del coronavirus. Mientras otras ligas reanudan o planean reanudar sus campeonatos, Escocia sigue los pasos de Francia, Holanda y Bélgica, que también dieron por concluidos sus campeonatos en forma adelantada. Por Steve Douglas. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTONIA-LIGA

GINEBRA- Luego de las Islas Faroe y Alemania, ahora le toca el turno a Estonia, el tercer país europeo que reanuda su campeonato de fútbol tras la paralización de actividades por el coronavirus. El campeonato se reanudará el martes. 230 palabras. ENVIADO.

COREA DEL SUR-MUÑECAS

SIN PROCEDENCIA - Un club surcoreano de fútbol se disculpa tras las acusaciones de que colocó muñecas sexuales en los asientos vacíos durante un partido. El FC Seoul expresa su “sincero arrepentimiento” por la controversia, aunque insiste en que utilizó maniquíes. Por Kim Tong-Hyung. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

IBRAHIMOVIC-ESTATUA

SIN PROCEDENCIA - La estatua de Zlatan Ibrahimovic, que ha sido vandalizada en múltiples ocasiones, se mantendrá en Malmo. La decisión fue tomada por el consejo municipal de la ciudad sueca tras debatir varias propuestas de sus residentes sobre si la estatua del astro del fútbol debería ser removida de su actual ubicación afuera del estadio. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

BEISBOL

MIAMI - Los Marlins de Miami permitirán a los jugadores en su roster de 40 poder ingresar a sus instalaciones de pretemporada para lanzar desde un montículo o batear en cajas desde el martes, informa a The Associated Press una persona al tanto de la decisión. Por Steven Wine. 200 palabras. ENVIADO.

