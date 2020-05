Las vacaciones en Europa no serán las mismas: ministro alemán

(Bloomberg) -- La recuperación del turismo será gradual y las vacaciones no serán las mismas que antes, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania después de conversaciones con socios de la Unión Europea.

Mientras Alemania espera levantar una advertencia de viaje global a partir del 15 de junio, los esfuerzos para normalizar los viajes se centrarán en Europa, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, en una conferencia de prensa luego de una videollamada con sus homólogos de países como Italia, España, Grecia, Portugal y Austria.

“Paso a paso, queremos la normalización”. Nosotros esperamos estar en condiciones de levantar la advertencia de viaje general el 15 de junio”, dijo Maas.

Alemania tiene una advertencia mundial para los viajes recreacionales al extranjero debido al coronavirus. Los controles fronterizos con Francia, Austria y Suiza ya se están reduciendo gradualmente antes de ser levantados desde el 15 de junio.

Como la pandemia aún no ha alcanzado su punto máximo en otras partes del mundo, el enfoque está en reducir las restricciones en Europa primero, dijo Maas.

Aun así, será un proceso gradual y las medidas de seguridad en curso significarán que vacacionar en Europa este verano no será lo mismo que antes.

“Las vacaciones de este año tendrán poco en común con lo que conocemos”, dijo el ministro.

La Comisión Europea presentó la semana pasada recomendaciones para la flexibilización de los bloqueos a los países de la UE. Las propuestas abarcan todo, desde la eliminación de las restricciones fronterizas internas de la UE hasta el uso de aplicaciones de rastreo de teléfonos móviles.

Las conversaciones para coordinar e implementar políticas continuarán el viernes, dijo Maas.

El ministro presidente de Baviera, Markus Soeder, dijo previamente el lunes que no era demasiado optimista sobre los viajes transfronterizos en Europa en el corto plazo y que en su lugar se debiera promover el turismo interno.

“No concuerdo con Heiko Maas en que será tan fácil presentar planes para que volvamos a Italia, España o Francia en un mes”, dijo Soeder en una conferencia de prensa. “Aconsejaría no tomar medidas precipitadas. En toda Alemania hay lugares maravillosos”.

Nota Original:European Summer Vacation Won’t Be the Same, German Minister Says

©2020 Bloomberg L.P.