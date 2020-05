La Unesco y el ICOM temen que un 13 % de los museos del mundo no reabra

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay. EFE/ Yander Zamora/Archivo

París, 18 may (EFE).- La Unesco y el Consejo Internacional de Museos (ICOM) calculan que más de 85.000 museos, casi el 90 % de los que hay en el mundo, han cerrado sus puertas en algún momento durante la crisis del coronavirus, y temen que un 13 % no puedan reabrir. Sus conclusiones son resultado de sus dos encuestas respectivas y fueron avanzadas este martes por la Unesco con ocasión del Día Internacional de los Museos. Los dos organismos, que entre otras cosas trataban de establecer cómo se había adaptado el sector a la crisis, alertaron de que las profesiones relacionadas con los museos podrían verse "gravemente afectadas", pero también su funcionamiento y su divulgación. En este tiempo de confinamiento, esos centros se han visto privados de su público, con lo que tendrán que afrontar una caída de sus ingresos. Por eso la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, señaló que "debemos ayudarles a hacer frente a esta crisis y mantenerlos en contacto con sus públicos". Azoulay destacó que esta pandemia "nos recuerda que la mitad de la humanidad no tiene acceso a las tecnologías digitales", lo que justifica su llamamiento para que se promueva "el acceso a la cultura a todas las poblaciones, especialmente las más vulnerables y aisladas". Los autores de ambos estudios subrayaron que en África y en los pequeños estados insulares en desarrollo únicamente el 5 % de los museos ha podido ofrecer contenidos en línea mientras han permanecido cerrados. La presidenta del ICOM, Suay Aksoy, aunque confía en "la tenacidad de los profesionales" para afrontar los desafíos que plantea la epidemia de la COVID-19, advirtió de que "los museos no pueden sobrevivir por sí solos sin el apoyo de los sectores público y privado". "Es imperativo recaudar fondos de ayuda de emergencia y establecer políticas para proteger a los profesionales y a los trabajadores autónomos con contratos precarios", añadió. Desde 2012, el número de museos en el mundo se ha incrementado en casi un 60 %, hasta unos 95.000. El estudio de la Unesco pone de manifiesto las grandes disparidades que hay en el mundo, ya que África y los pequeños Estados insulares solo representan un 1,5 % del total. En sus respuestas a la encuesta de la Unesco, los estados sitúan entre sus prioridades el fomento de la capacidad, la protección social del personal de los museos, la digitalización y el inventario de las colecciones, la elaboración de contenidos en línea, la asistencia técnica y el equipamiento de los laboratorios de conservación.