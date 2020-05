La serie latina "Gentefied" tendrá una segunda temporada en Netflix

La productora America Ferrera durante la presentación de "Gentefied", nueva serie de Netflix, en Los Ángeles, Estados Unidos. EFE/ Iván Mejía/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 18 may (EFE).- Netflix anunció este lunes que "Gentefied", una serie centrada en los dilemas de una familia latina en Los Ángeles (EE.UU.) bajo la amenaza de la gentrificación, tendrá una segunda temporada.

Esta nueva tanda de episodios de "Gentefied" contará con ocho capítulos.

Para celebrar la continuidad de "Gentefied", el reparto y los creadores de la serie participarán el miércoles 20 de mayo a las 17 horas de Los Ángeles (00:00 horas GMT del jueves) en una lectura virtual de guion en YouTube que tendrá al cómico George López como anfitrión.

El objetivo de este evento virtual es respaldar a Proyecto Pastoral, una iniciativa en Boyle Heights, el barrio angelino en el que se ambienta la serie, para apoyar a los más necesitados durante la crisis global del coronavirus.

America Ferrera es productora ejecutiva de esta serie creada por los chicanos Marvin Lemus y Linda Yvette Chávez y en cuyo reparto hispano casi por completo figuran Joaquín Cosío, Karrie Martin, JJ Soria y Carlos Santos.

"Gentefied", que estrenó su primera temporada este año, narra las aventuras y desventuras de una familia latina que tiene un modesto restaurante en Boyle Heights, un emblemático barrio que está considerado como el centro de la cultura y el activismo chicanos en Los Ángeles.

Esta serie mezcla comedia y drama para analizar las consecuencias de la gentrificación, el proceso por el cual la población de un barrio se ve desplazada por personas de un nivel económico superior.

Ferrera, que trabajó durante años para sacar este proyecto adelante, aseguró en enero e Efe que su pasión por "Gentefied" comenzó con "las voces de Marvin y Linda" y tras reconocer "lo talentosos que son".

"Más allá de 'Gentefied', su estilo y habilidad para entregar su trabajo es locamente raro e impresionante. Y qué afortunada soy de poder trabajar con un talento fantástico", afirmó.

"Pero específicamente sobre 'Gentefied', cuando leí los guiones simplemente me reí mucho, lloré, sentí mucho amor y calidez de una manera que no había visto en nuestra comunidad (...). Para mí fue obvio que quería ver este mundo hecho realidad y que quería ser parte de él de la manera que pudiera", agregó.