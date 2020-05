La Bienal de Arquitectura en Venecia pospuesta hasta 2021

La Bienal de Arquitectura de Venecia, considerada la mayor cita mundial de arquitectura fue pospuesta definitivamente para el año 2021, mientras el festival de Cine fue confirmado para septiembre, anunciaron este lunes los organizadores.

El certamen de la arquitectura, que se celebra cada dos años desde 1980, se llevará a cabo del sábado 22 de mayo al domingo 21 de noviembre del 2021, informó la Bienal de Venecia en un comunicado.

"La decisión de posponer la Bienal de Arquitectura para mayo de 2021 fue tomada al reconocer la imposibilidad de cumplir, dentro de los límites de tiempo establecidos, con la creación de una exposición tan compleja y mundial, debido a la persistencia de una serie de dificultades objetivas por la actual emergencia sanitaria", explica la nota.

A la edición número 17 de la Bienal de Arquitectura, que se titula paradójicamente "How will we live together? (¿Cómo viviremos juntos?), que tiene como curador al arquitecto libanés Hashim Sarkis, inicialmente pospuesta para agosto, tenían programado participar 63 países además de un centenar de arquitectos y talleres invitados provenientes de todo el mundo.

"Después de escuchar al curador Hashim Sarkis sobre las dificultades de los arquitectos invitados, los países, las instituciones, los eventos colaterales que participan, y agradeciendo a todos por los esfuerzos realizados hasta el momento, hemos decidido posponer la apertura de la exposición internacional de arquitectura a 2021 y confirmar su duración original de seis meses", precisa el comunicado.

"Decidimos escuchar a quienes, y son la mayoría, han solicitado el aplazamiento de la Bienal de Arquitectura. Recibí muchos mensajes en los que pedían un aplazamiento para 2021", contó el nuevo presidente de la Bienal, Roberto Cicutto.

Los organizadores esperan además que los participantes tengan la oportunidad de reflexionar sobre el tema de la pandemia por lo que en los próximos meses serán programadas una serie de actividades dedicadas a la arquitectura.

Debido a esa situación, la 59 Exposición Internacional de Arte, a cargo de la comisaria Cecilia Alemani, que se tenía que realizar en 2021, fue aplazada a 2022, con una duración de 7 meses, del sábado 23 de abril al domingo 27 de noviembre.

Los organizadores confirmaron en cambio la celebración del festival de cine de Venecia, dirigido por el crítico Alberto Barbera, programado del 2 al 12 de septiembre.

Igualmente fue confirmado la celebración del 48º Festival Internacional de Teatro dirigido por Antonio Latella, del 14 al 24 de septiembre, del 64º Festival Internacional de Música Contemporánea, dirigido por Ivan Fedele, del 25 de septiembre al 4 de octubre y del XIV Festival Internacional de Danza Contemporánea, dirigido por Marie Chouinard, del 13 al 25 de octubre.

Importantes citas culturales europeas, entre ellas la Feria del Libro de Londres y la feria del Libro de París fueron canceladas debido al brote de coronavirus en Europa.

kv/mb