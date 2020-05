Italia reabre hoy comercios y restaurantes y permite el libre movimiento en la región

Italianos en la calle en Brescia, Italia. EFE/EPA/Filippo Venezia

Roma, 18 may (EFE).- En Italia desde hoy se permite abrir casi todos los comercios, las playas, restaurantes, hoteles peluquerías y centros de belleza y el libre movimiento en la región sin limitaciones. El Gobierno italiano llegó durante el fin de semana a un acuerdo con las regiones para reabrir casi completamente las actividades comerciales del país y serán ahora los presidentes regionales los que decidirán y tendrán la responsabilidad de las aperturas. Desde el 25 de mayo se abrirán gimnasios, centros deportivos y piscinas y desde el 15 de junio teatros y cines. Por el momento, algunas regiones como Lombardía, Piamonte y Campania han retrasado las aperturas de restaurantes para permitir a los propietarios de adecuarse a las medidas requeridas. A partir de hoy, los movimientos de personas dentro del territorio de la misma región no estarán sujetos a ninguna limitación y por lo tanto se puede ir a las segundas residencias si se encuentra en la región de residencia o visitar a amigos. Hasta el 2 de junio de 2020, los viajes con medios de transporte públicos y privados están prohibidos en una región diferente de la que se encuentra actualmente, así como aquellos de y para el extranjero, excepto por necesidades de trabajo comprobadas, de absoluta urgencia o por razones de salud. Se podrá volver a ir al restaurante guardando la distancia de un metro entre los clientes o colocando barreras separadoras y con el uso de una máscara al levantarse de la mesa, sin menús de papel y con la necesidad de reservar. Se permite el consumo en el mostrador "solo si se puede garantizar la distancia interpersonal de al menos un metro entre los clientes" y se prohíbe la comida a bufé. En la playa también será obligatorio un metro de distancia entre las personas, mientras que será de cinco metros entre las sombrillas en las playas privadas y se prohíben los juegos y deportes en grupo. En el sector de la belleza, como servicios de peluquería y estética, los clientes sólo podrán ser atendidos bajo cita y será obligatorio uso de mascarillas y guantes y al menos 1 metro de separación entre los clientes. En las tiendas de ropa y otros productos será necesario que los clientes lleven guantes y mascarillas, pero no será obligatorio desinfectar después. Las sanciones para las personas que violen las reglas van de 400 a 3.000 euros y el cierre de 5 a 30 días para los comercios que no respeten las disposiciones. Según la asociación de comerciantes Confcommercio, son cerca 800.000 las tiendas que podrán abrir desde hoy después del cierre decretado por la pandemia, aunque sólo 7 de cada 10 volverán a hacerlo, pues muchas han cerrado por la crisis y en el caso concreto de los restaurantes no lo harán por cuestiones económicas o por no haber tenido tiempo para adecuarse a las normativas.