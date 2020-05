Italia dice adiós a sus conciertos estivales, desde Nick Cave a Billie Eilish

El cantante australiano Nick Cave durante una actuación en España. EFE/Alejandro García/Archivo

Roma, 18 may (EFE).- Italia no celebrará conciertos este verano para evitar contagios de coronavirus, pese a la contracción de la pandemia de las últimas semanas, y entre los eventos suspendidos más esperados están el de Nick Cave, el de Billie Eilish o de Maluma. Los productores musicales y organizadores de conciertos optaron por aplazar la temporada al verano de 2021 pero prometen que esa será "mayor y más mágica que nunca", se lee en un comunicado. La suspensión de los conciertos se produce en plena desescalada de las restricciones de movimiento y sociales por el coronavirus en Italia, que suma 225.000 casos de contagios y más de 31.000 muertos, aunque la expansión de la enfermedad se encuentra a la baja. No obstante el Gobierno mantiene prohibidas las aglomeraciones de personas. Desde hoy se puede acceder a un bar o a restaurante pero de forma ordenada y manteniendo distancias de seguridad entre las personas, algo difícil de respetar en eventos como los conciertos. Las ciudades italianas dicen así adiós a conciertos muy esperados como el de Nick Cave y sus "Bad Seeds", el de la estadounidense Lana del Rey, a artistas consagrados como Eric Clapton o Lenny Kravitz, o las estrellas más jóvenes de la talla de Billie Eilish, Camila Cabello o el colombiano Maluma. En la larga lista de conciertos pospuestos destacan reconocidos músicos italianos como Zucchero, Andrea Bocelli, Francesco De Gregori, Tiziano Ferro, Ligabue o Il Volo. Por otro lado la Ópera de Roma también ha decidido suspender su temporada estival, que cada año lleva a cabo al aire libre, entre las imponentes ruinas de las Termas de Caracalla. Debían exhibirse el tenor Bocelli, el bailarín Roberto Bolle, el cantautor italiano Claudio Baglioni y el violinista alemán David Garrett. Lo harán sin embargo en el verano del 2021 y valdrán las mismas entradas compradas este año. A pesar de esta situación la Ópera de Roma sigue estudiando ofrecer espectáculos al público en una amplia explanada del jardín de la romana Villa Borghese en las noches de estío, aunque por el momento no hay una confirmación oficial. No será hasta el 15 de junio cuando en Italia reanuden su actividad los cines y los teatros, de los últimos espacios en abrir en el proceso de desescalada, según el calendario del Gobierno, y siempre dependiendo de cómo evoluciones la pandemia. EFE gsm/ma