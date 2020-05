España confía en reiniciar el turismo internacional a finales de junio

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. EFE/Ballesteros/Archivo

Madrid, 18 may (EFE).- El Gobierno español confía en que la actividad turística se pueda reiniciar a finales de junio, afirmó este lunes el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien dijo que los extranjeros podrán entrar en el país cuando los españoles también puedan moverse libremente. "A partir de finales de junio podremos ya iniciar la actividad turística, si mantenemos bien la desescalada", subrayó Ábalos en unas declaraciones televisivas en las que destacó la necesidad de hacer de España un país atractivo desde el punto de vista sanitario, porque el turismo necesita seguridad. Desde el pasado viernes, los viajeros procedentes de otros países deben someterse obligatoriamente a una cuarentena de 14 días tras su llegada a España, lo que ha levantado críticas desde varios sectores económicos y distintos países. "No podíamos permitir que hubiera circulación de extranjeros mientras a la población española se la tiene confinada", dijo Ábalos en una entrevista en la televisión pública española (TVE), en la que recalcó que "la circulación de extranjeros se producirá paralelamente a la de los españoles". Según el ministro, en el momento en que los españoles puedan viajar a otras provincias, los extranjeros también podrán entrar en España, y subrayó que hasta ahora no había la necesidad de establecer restricciones en ese sentido porque "nadie viene a un país para confinarse". El Gobierno español decretó el confinamiento el pasado 14 de marzo para contener la expansión del coronavirus y, ahora que la pandemia va en retroceso, las restricciones se están levantando progresivamente. Por ahora la movilidad sigue con limitaciones y los hoteles tienen prohibido el uso de zonas comunes y hay restricciones en el uso de bares y restaurantes. El turismo fue, por todo ello, uno de los sectores más afectados, lo que impacta directamente en la economía española, ya que este sector es uno de los motores económicos. España fue en 2019 el segundo país con más turistas procedentes del exterior, con 83,7 millones, y el sector aportaba antes de la crisis sanitaria el 12,3 por ciento al producto interno bruto (PIB) y el 12,7 % del empleo, con 2,45 millones de trabajadores.