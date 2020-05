El presidente del Grupo Sura dice que la informalidad empeora con la pandemia en Latinoamérica

La crisis debe dejar entre sus aprendizajes la necesidad de aumentar la formalidad laboral y el cuidado de la salud. EFE/Martín Alipaz

Bogotá, 18 may (EFE).- Los países de América Latina necesitan incrementar la formalidad laboral para poder enfrentar en mejores condiciones crisis como la pandemia por el coronavirus, afirma Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura, uno de los mayores conglomerados financieros de la región. "Requerimos más formalidad, el 47 % de informalidad en Colombia y en general en América Latina, en todos los países, creo que es la peor circunstancia en la que nos tomó la pandemia", manifestó en una entrevista con Efe Pérez, quien asumió la conducción del Grupo Sura el pasado 1 de abril, cuando el país ya estaba en cuarentena por el coronavirus. Antes de asumir, Gonzalo Pérez era presidente de Suramericana, la filial de seguros del Grupo, que tiene operaciones en nueve países latinoamericanos, por lo que habla con la propiedad de quien conoce las condiciones laborales y de seguridad social de la región. APRENDIZAJES DE LA CRISIS En ese sentido, considera que la crisis debe dejar "dos aprendizajes", uno de los cuales es la necesidad de aumentar la formalidad laboral, y el otro, el cuidado de la salud. "Hablando en sentido figurado, si toda la población estuviera formalizada, el tratamiento de la pandemia y la reactivación de la economía serían muy distintos, entre otras cosas porque el nivel de subsidios no sería tan alto como se requiere en momentos como el actual", explicó. El otro punto es que la pandemia pone sobre la mesa la necesidad de una sociedad "con mucha más equidad, eso está clarísimo", y eso pasa por dar más importancia a la salud. "Quisiera resaltar el valor de la salud y el rol de la salud en una época como esta", dice, y explica que antes la salud era vista solo como la ausencia de enfermedades, pero "hoy clarísimamente la tenemos como actividad económica y como (un factor de) competitividad, esperamos que ese sea el segundo aprendizaje". Pérez explica que cuando se habla de "proteger la salud" hay que abarcar no solo la física sino que también se trata "de salud mental, de salud financiera, de habilidades, capacidades y destrezas. Que el concepto de salud individual, de salud colectiva, de salud de la sociedad empiece a jugar un rol importante, ojalá que después de la pandemia no se olvide". ESCENARIO VOLÁTIL El Grupo Sura, con presencia en 11 países latinoamericanos, incluye a Sura Asset Management, Sura Seguros y Bancolombia, y en la parte industrial al conglomerado de infraestructuras Grupo Argos y a Nutresa, líder del sector de alimentos procesados en Colombia, entre otras empresas. La compañía divulgó el pasado viernes sus resultados del primer trimestre, que arrojaron una pérdida neta de 75.956 millones de pesos (unos 21,5 millones de dólares), "en un escenario marcado por la volatilidad de los mercados, producto de la coyuntura generada por la pandemia global". Según Pérez, los efectos económicos de la pandemia no suponen un cambio de planes en la compañía cuya dirección acaba de asumir porque se trata de un grupo que aplica el concepto de "pensamiento complejo" para poder responder en varios frentes el mismo tiempo. "Obviamente cuando uno se enfrenta a una circunstancia como esta tiene que focalizarse y priorizar y eso es lo primero que hemos hecho, estamos priorizando uno, la salud de las personas, empezando obviamente por los empleados", afirmó. En segundo lugar está "proteger el empleo" de los cerca de 30.000 trabajadores del Grupo Sura y sus filiales; en tercero, "proteger la liquidez de la compañía", y en cuarto, "mantener la solvencia" de las empresa. "Empezamos a compaginar el hoy pero sin abandonar la estrategia del Grupo y las inversiones que pueden generar mucha más creación de valor porque hay que combinar las dos, con un foco clarísimo en personas, en salud, en empleo, en liquidez y en solvencia", resume. SOLVENCIA Y LIQUIDEZ Pérez manifiesta que en la coyuntura actual hay industrias que se ven más afectadas pero en el caso del Grupo Sura, por ser inversiones a largo plazo y empresas con "solvencia y liquidez", garantizan una mejor respuesta a la incertidumbre mundial. "Eso es muy importante porque estamos hablando de un evento que ha sucedido cada cien años y cuando se habla de riesgos, de modelaciones de riesgos y de sostenibilidad de compañías se calculan los patrimonios de esa compañías para resistir impactos que son cada cien o cada 200 años", manifestó. El presidente del Grupo Sura, quien se define como "irremediablemente optimista", evita hacer predicciones sobre el futuro de la economía colombiana, que en el primer trimestre creció el 1,1 % a pesar de la crisis del coronavirus, y se remite a los estudios "de las instituciones especializadas". "La conclusión es que va a haber un decrecimiento de la economía, que los resultados no son lo que esperábamos, eso es absolutamente obvio, pero hablar del tamaño del decrecimiento creo que es especular un poco", asegura.