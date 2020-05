EEUU dice que la OMS "fracasó en su misión" y "debe rendir cuentas"

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Ginebra, 18 may (EFE).- El secretario de Sanidad de Estados Unidos, Alex Azar, aseguró hoy en la asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que este organismo "fracasó en su misión" de compartir información con la comunidad internacional sobre la pandemia y pidió que asuma sus responsabilidades por ello. "Esto no puede volver a ocurrir, la OMS debe ser mucho más transparente y rendir cuentas", destacó el responsable estadounidense de salud en su intervención por videoconferencia ante la asamblea anual, este año se celebra de forma virtual y está consagrada a coordinar respuestas contra la pandemia de COVID-19. Azar añadió que también hubo "un país que no hizo gala de transparencia", en alusión a China, origen de la pandemia, y criticó a la OMS por no permitir que Taiwán participe en la actual asamblea como observador, cuando podría haber dado un importante testimonio dado al éxito de su respuesta contra la COVID-19.