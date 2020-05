Dos escuelas en Israel mandan a niños a casa tras detectar profesores infectados

Estudiantes de primaria vuelvían a clase en un colegio en Jerusalén, el pasdo 3 de mayo. EFE/Laura Fernández Palomo/Archivo

Jerusalén, 18 may (EFE).- Israel abrió ayer casi en su totalidad las escuelas del país, tras una apertura gradual empezando por las clases de los más pequeños, pero ya son dos los colegios que han tenido que mandar a parte de sus estudiantes a casa en cuarentena tras detectar a profesores o empleados infectadas por coronavirus. Hoy lo confirmó la escuela Navon, en la ciudad de Rehovot, al sur de Tel Aviv, que explicó que permanecerá cerrada hasta el próximo 27 de mayo y que ha enviado 35 alumnos a aislamiento a sus casas después de que su maestra diese positivo en una prueba. El viernes, este mismo centro tuvo que enviar a sus casas en cuarentena a otros 52 niños, que habían estado en contacto con un miembro del equipo de orientación, que también resultó estar infectado. Las primeras investigaciones difundidas por el diario Haaretz aseguran que no hay evidencias de que los dos empleados hubieran estado en contacto entre ellos, pero el caso pone en evidencia los riesgos que hay en la apertura de los centros escolares, donde se registra una alta concentración de personas. La Municipalidad de Rehovot ha pedido que se investigue el origen de esas dos infecciones y que se hagan pruebas a toda la comunidad escolar, para detectar si hay otros positivos que sean asintomáticos. Pero el de Navon no es el único caso: el viernes, la escuela Galil de Tel Aviv también detectó que un asistente tenía la COVID-19, lo que obligó a mandar a siete niños y un profesor a cuarentena. Este domingo la mayor parte de las regiones de Israel abrían las puertas de sus guarderías y los grados de 1 a 3 de primaria. Para el martes se espera la incorporación de los alumnos de hasta décimo de primaria, después de que en un primer paso, se abrieran parcialmente las aulas de los más pequeños y los grados 11 y 12. El regreso se hace con precauciones. Los menores han de lavarse las manos a menudo, mantener dos metros de distancia en las comidas, tienen que presentar un documento que certifique su salud y han de llevar mascarillas en los recreos en el patio y, en los grados de 4 a 12, también en clase. Hoy, el Ministerio de Educación pidió al de Sanidad que relaje las reglas referentes al uso de mascarillas en clase, debido al calor y la dificultad que esto supone tanto para niños como para sus profesores. Israel tomó serias precauciones en los primeros momentos de la llegada del coronavirus y ha sufrido sus efectos en mucha menor medida que los países europeos, registrando por el momento 272 muertes y cerca de 17.000 infectados (en una población de 9 millones), de los que a día de hoy tal solo 47 se encuentran en respiradores.