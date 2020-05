Denuncian grave situación por COVID-19 en un barrio vulnerable de Buenos Aires

Una mujer camina por una calle interna hoy lunes en el barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), uno de los lugares con mas casos de COVID-19 positivos en el país. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 18 may (EFE).- El comité de crisis del barrio Mugica de Buenos Aires, una de las villas miseria más antigua y grande de la capital argentina, denunció este lunes que los vecinos viven una "gravísima situación" por la transmisión "exponencial" de la pandemia del COVID-19, ya que de los 133 contagios que había hace dos semanas ahora suman más de 900.

Los referentes del barrio, ubicado en la zona de Retiro, reclamaron asistencia inmediata para evitar una mayor expansión del virus por las condiciones "pobreza y hacinamiento" en la que viven sus cerca de 40.000 residentes.

La situación en la también conocida como Villa 31 se agravó semanas atrás por la falta de agua potable durante ocho días en el barrio, que comenzó en la década de 1930 como un asentamiento informal y ya cuenta con numerosas construcciones de material de varios pisos, levantadas sin control y de forma precaria sobre angostos pasillos y calles.

MUEREN DE DOS REFERENTES DEL BARRIO POR COVID-19

La muerte este fin de semana de dos referentes del barrio Mugica, Ramona Medina y Víctor Giracoy, a causa del coronavirus, desató numerosas expresiones de dolor y enojo, a la vez que generó mayor visibilidad de la crisis sanitaria que vive esta zona de la capital argentina, porque la fallecida dirigente de la agrupación La Garganta Poderosa había sido una de las que había denunciado el 3 de mayo la falta de agua potable.

"La realidad es que si Ramona no fuera pobre, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat (de la ciudad de Buenos Aires), María Migliore, tendría que renunciar hoy. Y el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ser juzgados por incumplimiento de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte", declaró el referente de La Garganta Poderosa, Nacho Levy, a la Radio con Vos.

El aumento de casos de coronavirus en los barrios vulnerables explica en parte el fuerte incremento de las cifras de contagios en Buenos Aires, hoy convertida en el principal foco de COVID-19 en Argentina.

CRECEN LOS CASOS EN LA CAPITAL

El país registró hasta el momento 8.068 casos de COVID-19, de los cuales fallecieron 374, y la capital y la provincia de Buenos Aires concentran el 72 % del total de los infectados.

De acuerdo a las últimas cifras, en los barrios vulnerables de la capital se detectaron 1.323 casos de coronavirus SARS-CoV-2.

"Hace dos semanas nos anunciaron que lanzaban un nuevo operativo de búsqueda activa de contactos estrechos y nosotros, que conocemos la pobreza y el hacinamiento que vivimos en el barrio, les dijimos que esas medidas no alcanzaban para contener el contagio exponencial", expresaron los referentes en un comunicado difundido en una conferencia de prensa.

Los vecinos propusieron que si un vecino daba positivo de COVID, sus contactos estrechos debían ser aislados en un lugar seguro, fuera del barrio si era necesario, si no seguirían contagiando a otros vecinos.

"Obviamente no nos escucharon, lamentablemente tuvimos razón. En ese momento los vecinos contagiados eran 133, hoy son más de 900 y debemos lamentar cuatro vecinos fallecidos. La curva exponencial sigue igual y vemos que lamentablemente esta situación se está repitiendo en otros barrios hermanos de la ciudad de Buenos Aires", señalaron.

RECLAMO DE ASISTENCIA URGENTE

Los integrantes del comité de crisis alertaron de "la gravísima situación" en el barrio Mugica pero confiaron en que "el brote exponencial de la pandemia todavía se puede contener" con acciones urgentes de las autoridades.

El secretario de Acción Social y Urbana de la ciudad de Buenos Aires, Diego Fernández, expresó su dolor por la muerte de cada uno de los vecinos de la capital y aseguró que el Gobierno trabajó para resolver el problema de abastecimiento de agua y mientras tanto repartió 300.000 litros diarios a los vecinos.

El dirigente de La Garganta Poderosa sostuvo que en ese barrio se sufrió "el abandono y la desidia" de las autoridades hasta que "llegó el virus, llegó la muerte y ahí se pusieron a improvisar", a la vez que denunció que ningún barrio vulnerable de la capital "recibió de forma sostenida alimentos frescos ni secos para los contactos estrechos (de personas infectadas) que fueron aislados".

Levy anticipó en tanto que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) incluirá el fallecimiento de Ramona Medina en la presentación que hicieron el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la integrante de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la situación en el Barrio Mugica.