Cuba suma nueve casos más de COVID-19 y mantiene la tendencia a la baja

La Habana, 18 may (EFE).- Cuba sumó este lunes otras 9 infecciones del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad del COVID-19), una cifra que mantiene la tendencia a la baja en el número de casos y deja el número total de pacientes confirmados en 1.830 en el país caribeño. El número de fallecidos por el COVID-19 permanece en 79 al no haberse registrado nuevas muertes por quinto día consecutivo, informó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán. La cifra de hoy supone un ligero descenso respecto al domingo, cuando se anunciaron 10 casos, y mantiene la tendencia al bajo número de infecciones observada este mes (entre 6 y 26 casos diarios) en comparación con abril (cuando rondaban o superaban el medio centenar). De hecho, al igual que en jornadas anteriores, el lunes las altas volvieron a superar a los contagios. Hoy se anunció la recuperación de otros 10 pacientes para un acumulado de 1.505, lo que supone que más de tres cuartas partes de los infectados ya han superado la enfermedad. De los nueve nuevos contagiados, cuatro eran contactos de casos confirmados anteriormente, mientras en cinco se investiga la fuente de infección. Además, ocho eran asintomáticos. El doctor Durán resaltó que un 49,9 % del total de pacientes confirmados hasta ahora no mostraban síntomas de la enfermedad cuando se les realizó la prueba. Los casos del lunes se detectaron mediante el análisis de 1.951 muestras PCR en la víspera. En total se han realizado 83.868 de estos test hasta la fecha, complementados con miles de pruebas rápidas con kits procedentes de China. Dos pacientes permanecen en estado crítico y otros siete graves, mientras 286 evolucionan sin complicaciones. Otros dos fueron evacuados en las pasadas semanas a sus países de origen. Por otro lado, 970 personas se encuentran ingresadas en centros sanitarios al considerarse sujetos de riesgo y otras 2.293 permanecen bajo vigilancia clínico-epidemiológica en atención primaria. Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del coronavirus SARS-CoV-2, por lo que se aplican medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales. El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites. La pasada semana las autoridades sanitarias intensificaron la búsqueda de nuevos casos en todo el país mediante una campaña de estudios poblacionales ampliados para detectar la prevalencia del virus o su presencia en zonas aisladas.