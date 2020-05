Corte mexicana permite reanudar pruebas a 2 empresas energéticas

(Bloomberg) -- Un tribunal federal mexicano otorgó a dos compañías una suspensión temporal contra una medida del Gobierno para detener las nuevas pruebas de plantas de energía limpia, lo que podría sentar un precedente para otras empresas de renovables que luchan contra la misma medida.

En su decisión del viernes, el tribunal otorgó a FV Mexsolar XI SAPI y a una empresa anónima medidas cautelares contra el Gobierno por un cambio de reglas que suspende las “pruebas preoperatorias” necesarias para que las nuevas plantas entren en funcionamiento.

El Centro Nacional de Control de Energía, conocido como Cenace, que supervisa la red eléctrica en México, puso fin indefinidamente a las pruebas a principios de este mes, citando procedimientos de seguridad por el coronavirus. El órgano antimonopolio del país dijo a principios de este mes que las reglas para las renovables pueden perjudicar la competencia.

Los críticos dicen que la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está dando prioridad a la compañía eléctrica estatal, Comisión Federal de Electricidad, a expensas de los proyectos privados renovables. Además de detener las pruebas en nuevas plantas de energía limpia, el Gobierno ha acelerado las reglas que otorgarían prioridad a la empresa de servicios públicos sobre los proyectos privados.

El tribunal declaró en su decisión sobre las pruebas de plantas que ahora se exige al Gobierno que justifique sus nuevas reglas antes de que puedan aplicarse a las dos compañías que ganaron el mandato temporal.

La decisión puede ayudar a otras compañías que solicitan medidas cautelares similares. Todavía hay 17 solicitudes similares pendientes, de acuerdo con una persona con conocimiento directo de esos casos, quien pidió no ser identificada ya que los detalles son privados.

Los casos adicionales deben decidirse en los próximos días, dijo la persona.

