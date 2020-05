Con la salida de Brady no se acaba el mundo, dice McCourty

Devin McCourty, profundo de los Patriots de Nueva Inglaterra. EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Foxborough (EE.UU.), 17 may (EFE).- Devin McCourty, profundo de los Patriots de Nueva Inglaterra, está feliz por el mariscal de campo Tom Brady, que cambió de equipo, y no cree que el mundo se esté acabando en Nueva Inglaterra por eso. Brady decidió irse en la temporada baja a los Buccaneers de Tampa Bay. "Yo no pensé dos veces en la agencia libre de Brady, porque yo era un agente libre", dijo McCourty a SiriusXM NFL Radio. Agregó que "esa era mi principal preocupación, dónde terminaría mi familia. ¿Volveríamos a Nueva Inglaterra?" El profundo de los Patriots dijo que "cuando firmé mi acuerdo y volví, piensas en todos tus compañeros, en Tom, Kyle Van Noys, Jamie Collins...". "Uno piensa que ese podría haber sido el último partido que jugué con estos muchachos, por eso cuando Brady tomó una decisión, para mí no era como el fin del mundo", dijo. Brady y McCourty habían sido dos de los pilares principales de la dinastía de los Patriots, ganando tres Super Bowls juntos (XLIX, LI, LIII). Pero mientras que McCourty optó por volver a firmar con los Patriots un contrato de dos años valorado en 23 millones de dólares, Brady sorprendió a la NFL al firmar un contrato de dos temporadas con los Buccaneers durante su primer intento de agencia libre. Dijo que después de la salida de Brady, los mariscales de campo de los Patriots deberán competir entre ellos para adjudicarse la titularidad. Comentó que "eso es lo que deberán hacer los mariscales de campo ante la ausencia de Brady, salir a competir y ganar partidos. Me siento emocionado por ver que eso suceda".