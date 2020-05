Comisario Schinas: El estado de bienestar europeo saldrá reforzado de la pandemia

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Promoción del Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Madrid, 18 abr (EFE).- El modelo europeo de estado de bienestar saldrá "reforzado" de la crisis del coronavirus, que obliga por otro lado a revisar el modelo industrial y económico del Viejo Continente, según el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Promoción del Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas. La "gran crisis" que está sacudiendo al mundo entero a causa de la pandemia de la COVID-19 no amenaza al estado de bienestar europeo, sino que más bien "ha reforzado su importancia y aceptación social", ha destacado Schinas este lunes en una videoconferencia organizada por Nueva Economía Fórum. Lo que sí es necesario, a su juicio, es una revisión del "modelo industrial y económico", que lleva a "preguntarse por qué en Europa ya no hacemos mascarillas o respiradores". Hay nuevos "objetivos" que la crisis obliga a priorizar para "dar paso a sociedades más resilientes", pero deben tratar de alcanzarse sin olvidar la meta de la "transición hacia una Europa verde y digital", ha dicho el comisario. Schinas ha admitido que se ha sorprendido positivamente de la capacidad de "solidaridad y disciplina colectiva" de las sociedades europeas y ha anotado que, tras la fase de "descoordinación" y "desacuerdos públicos" en la respuesta inicial de Bruselas a la crisis, "en los próximos 10 días se verá que Europa puede aportar, apoyar el esfuerzo de recuperación". La Comisión Europea (CE) tiene previsto presentar el 27 de mayo su plan, que contendrá una propuesta para el futuro presupuesto de la Unión Europea (UE) a largo plazo (2021-2027) y otra para la creación de un fondo de recuperación. Según adelantó la semana pasada la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, el fondo de recuperación pondrá el foco en los países que más necesiten la ayuda. También confirmó que parte de la misma llegará en forma de subvenciones a fondo perdido, como reclaman España o Francia. LAS CIUDADES COMO TERMÓMETRO DE LA RECUPERACIÓN En opinión de Schinas, "las ciudades serán el termómetro y el barómetro de la recuperación" en Europa. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado durante la videoconferencia que las ciudades han sido "las grandes castigadas" de la pandemia y que ahora toca reflexionar sobre "cómo deben evolucionar" para adaptarse al cambio climático y ser más resilientes. A la vez que la crisis ha provocado "momentos de desconfianza e incertidumbre hacia los gobiernos", se ha demostrado "la cercanía y capacidad" de las ciudades "para generar confianza en el ciudadano", ha comentado el conservador Martínez-Almeida. "Es difícil, pero hay que avanzar" hacia el "concepto de ciudad cercana", de proximidad, ha añadido al poner de ejemplo "la ciudad de los 15 minutos" de desplazamiento máximo que plantea la socialista Anne Hidalgo, alcaldesa de París. Schinas, por su parte, cree que las ciudades pequeñas y los entornos rurales "tendrán menos problemas para recuperar" la normalidad, "socialmente hablando", pero plantea más problemas el tema económico por "el tamaño de los mercados". MEDIDAS PARA CONTRARESTAR EL IMPACTO DEL DESEMPLEO Por otro lado, el comisario ha subrayado la importancia del fondo europeo SURE contra el paro, que contará con hasta 100.000 millones de euros para conceder créditos a los Estados para costear la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). "A partir de hoy este dinero estará disponible" y, de acuerdo con Schinas, marcará la "primera etapa" de la remontada hasta septiembre, cuando espera que esté listo el fondo de recuperación en el que está trabajando Bruselas. En España se está trabajando en paralelo, como ha señalado en la videoconferencia su ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el llamado ingreso mínimo vital, cuya puesta en marcha "va a ocurrir en este mes". Esa renta mínima "es la política pública más eficaz desde el punto de vista de erradicar la pobreza extrema", que se va a exacerbar con esta crisis, ha afirmado Escrivá. En la misma línea, Schinas ha sostenido que el ingreso mínimo vital "también es una prioridad" para la Comisión, con el objetivo de avanzar hacia una Europa "de oportunidades" que no se olvide de proteger a sus ciudadanos. EVITAR UN NUEVO FRACASO EN POLÍTICA MIGRATORIA En cuanto esté concluido el plan de recuperación de la pandemia, la Comisión quiere presentar un nuevo pacto migratorio tras el fracaso de la propuesta hecha en 2016. "No concibo que Europa pueda fracasar por segunda vez en un tema tan importante", ha remarcado Schinas. A su juicio, los tres pilares de ese nuevo pacto deben ser la construcción de relaciones con países de flujo y tránsito de migrantes para que den oportunidades a sus ciudadanos, una "gestión eficaz" de las fronteras exteriores de la UE y la solidaridad para encontrar un sistema en el que la responsabilidad del asilo sea compartida entre todos. Esas fronteras exteriores de la Unión estarán cerradas como mínimo hasta el 15 de junio y las restricciones de movimiento entre los Estados miembros se irán levantando de manera gradual. La CE recomendó la semana pasada la reapertura en tres fases de las fronteras entre los países de la UE para tratar de salvar, aunque sea en parte, las próximas vacaciones de verano. Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, apuesta por un Schengen de libre movimiento a partir del 15 de junio.