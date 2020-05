Comando Sur: China quiere usar la pandemia para reescribir el orden mundial

El almirante Craig Faller, comandante del Mando Sur de las Fuerzas Armadas. EFE/Alberto Peña/Archivo

Miami, 18 may (EFE).- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), almirante Craig Faller, advirtió este lunes de que países como China, Rusia e Irán buscan, al calor de la pandemia de COVID-19, "reescribir el orden mundial" a través de "narcodictaduras" como la venezolana, según sus palabras. "Tenemos que mirar a las tendencias globales más allá de esta crisis sanitaria. China está tratando de reescribir el orden mundial que ha permitido que este hemisferio haya prosperado desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Faller durante su intervención en la quinta edición de la Conferencia de Seguridad en el Hemisferio organizada por la Universidad Internacional de Florida (FIU). La conferencia, realizada por primera vez de forma virtual, reúne a expertos en geopolítica internacional con panelistas como el expresidente de Costa Rica Guillermo Solís, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, o la exembajadora de Estados Unidos en El Salvador Jean Manes. En la conferencia inaugural, titulada "Amenazas y Oportunidades en las Américas", el almirante explicó cómo durante la pandemia EE.UU. está apoyando a sus aliados en aras de la "prosperidad económica y democrática" con recursos que superan los 65 millones de dólares. Faller advirtió que en naciones como Venezuela se desconoce el impacto real que ha tenido el virus, debido a "las mentiras del presidente Nicolás Maduro" y subrayó que EE.UU. sigue "buscando el camino hacia una transición democrática a través de la presión económica y diplomática". Pese a que más de medio centenar de países hayan reconocido a Juan Guaidó como el presidente provisional legítimo de Venezuela, ya ha pasado más de un año desde su elección y no se ha producido ese relevo en el país. Por el momento, Faller indicó que "no ha habido ningún cambio en la estrategia a seguir" ni "ningún avance en esa materia, pero que el Comando Sur tiene "muy presente" la situación "para cuando el gobierno legítimo se restablezca". "Rusia, China o Cuba están trabajando desde dentro en contra de la democracia en Venezuela. Por lo tanto, nuestros esfuerzos están dirigidos en favorecer las condiciones para que haya una transición y de esa forma se consiga expulsar a estas fuerzas antidemocráticas", dijo. Por otro lado, el Comando Sur también está trabajando con otras naciones aliadas como Colombia o Brasil de cara a fortalecer "la libertad" de aquellos países que tienen "democracias e instituciones jóvenes" que pueden ser susceptibles a la influencia de la corrupción y del narcoterrorismo. Desde el pasado mes de abril se iniciaron una serie de operaciones conjuntas para acabar con las redes de narcóticos en la región del Caribe con la colaboración de los países vecinos para "acabar con una amenaza que estaba mucho antes que la crisis del coronavirus". "Esta lucha no empezó en abril sino que lleva abierta desde hace décadas. Tenemos que presionar a estas redes, trabajando con nuestros aliados para que eliminar sus fuentes de ingresos. El año pasado el 50 % de nuestras incautaciones fueron en conjunto con otros países", añadió Faller. En la última de esas operaciones se logro recuperar más de 1.500 kilos de marihuana el pasado 2 de mayo a unas 15 millas al noreste de Navassa, una isla deshabitada entre Haití y Jamaica, donde tres narcotraficantes fueron sorprendidos con la mercancía a bordo de dos lanchas de unos diez metros de longitud.