Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Powell dice que está preparado para más; se acelera la reapertura de las economías, y los mercados repuntan.

No hay “V“

A medida que los economistas debaten lo rápida que será la recuperación económica mundial ante el coronavirus, el consenso está rechazando un repunte en forma de V a favor de un proceso mucho más lento. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió en una entrevista en CBS ayer que el repunte podría prolongarse hasta finales de 2021, dependiendo de la rapidez con la que se desarrolle una vacuna. También señaló que el banco central podía hacer mucho más para apoyar la economía y que ni “por asomo” se había quedado sin munición.

Reapertura de las economías

Las medidas para retomar la normalidad continúan en todo el mundo. China, el país donde emergió el brote, está registrando un incremento de actividad en restaurantes y atascos en Pekín. Se prevé que el encuentro anual del Congreso del país, que se había aplazado, comience el viernes. En Europa, Italia volverá a abrir tiendas, mientras que Alemania registró un pequeño aumento de los casos a medida que el país continúa levantando las medidas introducidas para controlar la epidemia. Apple Inc. abrirá 25 tiendas en EE.UU. esta semana, mientras que Alex Azar, secretario de Salud y Servicios Humanos, dijo que estaba alentado porque no hubo un salto en los casos en estados que iniciaron antes la reapertura, como Georgia y Florida.

Salto del petróleo

La caída del crudo en territorio negativo ya está empezando a parecer un recuerdo lejano para el mercado del petróleo. Un barril de West Texas Intermediate para entrega en junio registraba nuevas ganancias esta mañana y cotizaba a más de US$31. Las medidas rápidas para recortar la producción a medida que se reanuda la actividad económica significa es posible que los peores temores de los inversores no lleguen a hacerse realidad. En EE.UU., el ritmo de los recortes de producción del shale ha sido más profundo y más rápido de lo que nadie esperaba, por lo que la presión al almacenamiento se ha aliviado significativamente.

Optimismo en los mercados

Los inversores de renta variable mundial se muestran optimistas esta mañana a medida que los responsables de políticas avanzan para volver a encauzar las economías. El índice MSCI Asia-Pacífico avanzó un 0,1%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 0,4% más. En Europa, los movimientos son más significativos. El índice Stoxx 600 había ganado un 2% a las 5:50 am, hora de Nueva York, con las mineras y automotrices liderando el rally. Los futuros del S&P 500 apuntan a un salto al inicio de la jornada, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,646% y el oro relucía con fuerza.

También hoy...

El líder chino Xi Jinping se dirigirá al órgano de toma de decisiones de la Organización Mundial de la Salud por videoconferencia al comienzo de la reunión anual en Ginebra mientras que los líderes internacionales instan a una investigación para identificar la fuente del virus. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, habla más tarde. Texas reabrirá gimnasios y cines. Baidu Inc. informa resultados.

