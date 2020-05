Centroamérica le apuesta al cacao climáticamente inteligente

Imagen de archivo de un campesino que trabaja en un cultivo de cacao. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Managua, 18 may (EFE).- La región centroamericana marcó un hito en su apuesta por el cacao climáticamente inteligente, al acceder a herramientas tecnológicas que les permitirán mejorar su producción en el contexto del cambio climático, informó este lunes la organización no gubernamental Rikolto International.

Productores, exportadores, y otros miembros de la cadena de valor del cacao, originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, lograron en mato, por primera vez correr a futuro los datos de las fincas donde se produce su cacao, para saber el comportamiento del clima en la zona, y saber cómo actuar antes de que estas sean afectadas por el cambio climático.

En las llamadas herramientas para el fomento de cacao climáticamente inteligente, los productores y comerciantes de cacao pueden obtener datos sobre el clima proyectados a 30 y 50 años, que permitirá saber el impacto del medio ambiente en el lugar y las prácticas agrícolas recomendables ante nuevas circunstancias.

"Se pueden consultar los resultados de aptitud, gradiente de impacto, y obtener una propuesta de las prácticas para la adaptación al cambio climático del territorio de interés, así como los costos referenciales para la inversión", afirmó el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Jenny Wiegel.

Datos del Comité del Cacao de Centroamérica y República Dominicana, conocido como SíCACAO, indican que, en países como Nicaragua y Honduras, los más grandes productores de cacao de la región, la producción promedio es de 300 kilogramos por manzana (0,70 hectáreas).

Una de las metas de la región es superar dichos niveles de producción, y acercarlos más hacia los de Sudamérica, donde países como Ecuador y Perú, alcanzan a hasta los 800 kilogramos.

Las herramientas incluyen el "aprendizaje colectivo sobre los costos, ingresos y rentabilidad de las parcelas con sistemas agroforestales Cacao", que también son proyectados a largo plazo, para calcular la sostenibilidad de la industria, indicó el coordinador del proyecto cacao climáticamente inteligente de la Fundación Mundial del Cacao, Falguni Guharay.

En las mismas también participan la Unión Europea, la Cooperación Suiza para el Desarrollo, Rikolto, la Fundación Mundial del Cacao, CIAT, Feed the Future, las organizaciones Solidaridad y Helvetas, así como el proyecto Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las Américas (MOCCA).

Según un estudio de Rikolto, el cacao produce exportaciones cercanas a los 40 millones de dólares cada año.