Briatore: "Alonso está listo para regresar a la Fórmula 1"

El piloto español de Fórmula Uno, Fernando Alonso (d), cuando militaba en Renault, junto al entonces director de la escudería, Flavio Briatore. EFE/Frank May/Archivo

Roma, 18 may (EFE).- El empresario italiano Flavio Briatore consideró este lunes que el español Fernando Alonso, al que fichó por Renault en 2001 cuando él era director del equipo francés, está "listo para volver a la Fórmula 1" y que le ve "más sereno" después de dejar la F1 en 2018. "Fernando está motivado. Un año fuera de la Fórmula 1 le hizo bien, se desintoxicó. Le veo más sereno y listo para volver", aseguró Briatore en una entrevista al diario italiano "La Gazzetta dello Sport". El empresario italiano fichó a Alonso por Renault en 2001 tras quedar impresionado por su rendimiento en la Fórmula 3000 (actual F2) y, después de un año cedido en el equipo Minardi y otro como probador, el piloto asturiano empezó a correr por la escudería francesa en 2003, con la que se coronaría campeón mundial en 2005 y 2006. Briatore ve posible un regreso de Alonso a la Fórmula 1 a partir de 2021, aunque destacó que todavía "hay una temporada por disputar". "Estamos observando lo que pasa, no hay que olvidarnos de que todavía hay un Mundial por correr. Fue correcto parar, pero ahora es necesario reanudar las carreras. Los médicos han aprendido a conocer el virus. E incluso en caso de contagio habría que seguir adelante igualmente", afirmó el italiano. Pese a no haber competición a causa del coronavirus, la Fórmula 1 vivió unos últimos días intensos, con el anuncio por parte de Ferrari de la separación con el alemán Sebastian Vettel a partir de 2021 y la llegada del español Carlos Sainz. "Me sorprendió la salida de Vettel en este momento, todavía se debe correr la temporada 2020 y ya hablamos de 2021. No creo que irá a Mercedes, ya tienen a (el británico, Lewis) Hamilton y él está muy bien con (el finlandés, Valtteri) Bottas. ¿Qué sentido tendría cambiar?", dijo. Briatore comentó de forma positiva el fichaje de Sainz por Ferrari y previó que la escudería de Maranello "lo apostará todo" por el monegasco Charles Leclerc. "Carlos (Sainz) es un buen piloto, que viene de una buena temporada 2019. La situación está clara. Ferrari apuesta todo por Leclerc y hace bien, porque es un predestinado", aseguró. "Los pilotos buenos los ves inmediatamente. Me acuerdo de los números que lucía (el alemán, Michael) Schumacher, incluso si era muy joven con Benetton. Te das cuenta inmediatamente si es un piloto especial, y Charles lo es", concluyó.