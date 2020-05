Aumenta debate de Banco de Inglaterra sobre tasas de negativas

(Bloomberg) -- El debate del Banco de Inglaterra sobre tasas de interés negativas se aceleró el lunes y un formulador de políticas dijo que han tenido un efecto positivo en otros lugares.

Los comentarios de Silvana Tenreyro hacen eco a los comentarios del economista jefe del banco central, Andy Haldane, quien dijo en una entrevista publicada durante el fin de semana que las tasas bajo cero son algo que los funcionarios deben tener en cuenta.

Tenreyro dijo que el Banco de Inglaterra tendría que examinar ciertos aspectos de las tasas negativas con el fin de proteger el sistema financiero, pero tampoco los descarta.

La magnitud del choque económico del coronavirus ha llevado a los inversionistas a apostar a que los principales bancos centrales reduzcan los costos de los préstamos por debajo de cero. Incluso si eso no logra estimular la demanda golpeada por la pandemia, ayudará a contener las tasas de interés en un momento en que los gobiernos recurren cada vez más a los mercados de deuda para financiar rescates masivos.

La experiencia de Europa muestra que las tasas negativas “han tenido un efecto positivo en el sentido de tener una transmisión bastante poderosa a la actividad real”, dijo Tenreyro el lunes. “Hay algunas consideraciones que son más específicas para el Reino Unido y deberán resolverse, incluido el efecto en algunas instituciones financieras, la implementación, comunicación, etcétera”.

El Banco Central Europeo y otros ya han reducido las tasas por debajo de cero, pero se han abstenido de reducir su tasa de referencia durante la crisis, confiando principalmente en la flexibilización cuantitativa. Los inversionistas ahora están apostando a que el Banco de Inglaterra llevará los costos de los préstamos a territorio negativo en diciembre. Antes de los comentarios de Tenreyro, vieron una medida similar en febrero.

“Por ahora, todo está sobre la mesa para nosotros”, dijo en un seminario en línea organizado por la London School of Economics.

Si bien la idea parece estar ganando terreno dentro del banco central del Reino Unido, al menos como una opción a más largo plazo, también ha habido algunos mensajes mixtos. El gobernador de la autoridad bancaria, Andrew Bailey, dijo la semana pasada que si bien las tasas negativas no estaban siendo contempladas en este momento, es importante no descartar nada para siempre.

La tasa de referencia ahora se ubica en 0,1% y reducirla a niveles negativos podría ser perjudicial para los bancos, dijo, y podría dificultar influenciar los costos de endeudamiento en toda la economía.

“Parece que el Banco de Inglaterra no ha tomado una decisión sobre el tema”, dijo Allan Monks de JPMorgan en una nota publicada antes de los dichos de Tenreyro.

